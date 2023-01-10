Прокурорский пудель: Александр Бучман раскрыл, на какие деньги его семья купила домашнего питомца

10 января новый прокурор Новосибирской области Александр Бучман на пресс-конференции рассказал журналистам о своем отношении к домашним животным и хобби.
По словам Бучмана, пару лет назад для сыновей завели маленького пуделя.
— На президентские выплаты (на детей. — Прим. ред.) в коронавирус дети решили купить собаку. У меня в детстве у мамы всегда были собаки — два пуделя, — пояснил прокурор
Также Бучман рассказал о своих спортивных увлечениях. По его словам, в детстве и он активно занимался самбо. Сегодня отдает предпочтение другим видам спорта: немного хоккею, немного горным лыжам и фитнесу. Прокурор также признался, что любит ходить пешком, поэтому прекрасно осведомлен о насущных городских проблемах: например, о неудовлетворительной уборке снега.
В ходе пресс-конференции Александр Бучман также рассказал о борьбе с нелегальным игорным бизнесом в Новосибирске и преследовании депутатов. Резонансные высказывания прокурора опубликованы в трансляции НГС.