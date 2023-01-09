Зимняя гроза прошла в Красноярском крае — видео с раскатами грома

— Утром у нас шел дождь, было 2 градуса тепла. В 10:25 примерно начался сильный ветер, пошел снег хлопьями, а затем началась метель сильная, раскат грома очень сильный, и молния сверкнула. Я была дома, присела на диван, и в этот момент сверкнула молния, испугалась сильно. Через пять минут сверкнула еще раз молния, было жутко очень, — пояснила Оксана Осипова.

