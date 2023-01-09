Зимняя гроза прошла в Красноярском крае — видео с раскатами грома

В город Назарово в Красноярском крае 9 января пришла гроза с громом и молнией. Буйство стихии на видео запечатлела местная жительница.
— Снимала мужу видео нашей погоды, супруг сейчас на вахте на Севере. Собиралась идти гулять с собакой, погода была ясная, но буквально за пару минут поднялась метель, и началась гроза, — рассказала очевидец Надежда Шинтарь.
Другую жительницу Назарово непогода также застала дома. В этот момент сибирячка занималась домашними делами, когда услышала раскаты грома.
— Утром у нас шел дождь, было 2 градуса тепла. В 10:25 примерно начался сильный ветер, пошел снег хлопьями, а затем началась метель сильная, раскат грома очень сильный, и молния сверкнула. Я была дома, присела на диван, и в этот момент сверкнула молния, испугалась сильно. Через пять минут сверкнула еще раз молния, было жутко очень, — пояснила Оксана Осипова.
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