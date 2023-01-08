Из магазина не вернулся: в Октябрьском районе ищут 77-летнего мужчину

В Октябрьском районе Новосибирска пропал
Как сообщила НГС и. о. руководителя поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, в день пропажи сибиряк решил сходить в магазин. После прогулки мужчина не вернулся домой.
— Вышел из дома к 20:00 часам, вроде как пошел в магазин, но из магазина не вернулся. Ранее не пропадал, каких-то серьезных хронических проблем со здоровьем или острого состояния, которое бы требовало медицинского внимания, препаратов, нет. Местонахождение неизвестно, — сообщила Яблонских.
И. о. руководителя поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске отметила, что специалисты проверили больницы, морги, а также реабилитационный центр. Узнать расположение человека на данный момент не удалось.
Рост Василия Авецкого — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Сибиряк одет в серую куртку с капюшоном, синие джинсы, на нем черные сапоги и серая шапка-ушанка.
Накануне стало известно о том, что в Первомайском районе Новосибирска обнаружили мертвым мужчину, которого двое суток искали полицейские и волонтеры. Как сообщила НГС местная жительница, он был застрелен в собственной машине на парковке.