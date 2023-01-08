Из магазина не вернулся: в Октябрьском районе ищут 77-летнего мужчину

— Вышел из дома к 20:00 часам, вроде как пошел в магазин, но из магазина не вернулся. Ранее не пропадал, каких-то серьезных хронических проблем со здоровьем или острого состояния, которое бы требовало медицинского внимания, препаратов, нет. Местонахождение неизвестно, — сообщила Яблонских.

