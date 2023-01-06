Жаркое из фазана, мороженое и елка на десерт. Что ели на Рождество и Новый год до революции

Сам оливье в то время был популярной закуской, которая подавалась перед началом обеда и не ассоциировалась сугубо с Рождеством и Новым годом, хотя могла присутствовать и там. В базовый рецепт входили свежие огурцы, каперсы или пикули, всё это заправлялось соусом провансаль и подавалось горкой, на листьях салата, украшенных раковыми шейками и ланспиком — прозрачным мясным желе.



На рождественском столе человека среднего достатка мог оказаться поросенок или гусь. «Это, с одной стороны, экономичное блюдо, с другой — мясо, которое имело праздничную ассоциацию», — комментирует Данила Ведерников. Сопровождать такое блюдо могли салаты, похожие на нынешний винегрет, — из вареных овощей.



Мандарины тоже могли сопровождать праздничное застолье. «Это больше связано с сезонностью — были подвозы цитрусовых из Италии, других средиземноморских стран», — рассказывает Семен Попов. После начала Первой мировой войны, когда из-за сложностей с логистикой поставки цитрусов из дальнего зарубежья прекратились, потребители начали знакомиться с абхазскими мандаринами.

