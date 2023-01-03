«Похоронен на Сузунской земле»: в Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации земляком

Кроме и. о. главы района на прощании с земляком присутствовали военный комиссар Сузунского района и представитель воинской части. Последний выразил соболезнование родным Владимира Кузнецова от лица сослуживцев новосибирца.



— Он был примером, воодушевлял ребят, которые находились с ним в палатке, окопах, блиндажах. И вместе они шли в бой, не трусили, — сказал он.

