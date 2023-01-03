«Похоронен на Сузунской земле»: в Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации земляком

3 января в Сузунском районе Новосибирской области простились с Владимиром Кузнецовым. Как сообщается на сайте администрации района, сибиряк погиб в ходе специальной военной операции.
— По зову Родины и велению сердца он встал на защиту Отечества. Владимир Анатольевич выполнил свой воинский долг на передовой, там, где сейчас решается судьба нашей страны, — цитируются в сообщении слова и. о. главы Сузунского района Александра Осипова.
Кроме и. о. главы района на прощании с земляком присутствовали военный комиссар Сузунского района и представитель воинской части. Последний выразил соболезнование родным Владимира Кузнецова от лица сослуживцев новосибирца.
— Он был примером, воодушевлял ребят, которые находились с ним в палатке, окопах, блиндажах. И вместе они шли в бой, не трусили, — сказал он.
На сайте администрации района указано, что прощание с Владимиром Кузнецовым состоялось в рабочем поселке Сузун. Под гимн Российской Федерации его похоронили на «Сузунской земле».
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