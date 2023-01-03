Новосибирск 60-х: сибиряк превращает черно-белый город в цветной — он раскрашивает фотоархив отца (было — стало)

Раскрашивание старых фото- и видеоархивов стало своеобразным трендом после придания цвета советским черно-белым фильмам. За последние годы красками заиграли «Веселые ребята», «Три тополя на Плющихе», «Золушка», «Весна на Заречной улице» и даже культовый сериал «Семнадцать мгновений весны». Кто-то в восторге от такой «второй жизни» любимых фильмов, кому-то это не нравится, но равнодушным не остается никто. Новосибирец Александр Севостьянов однажды купил сканер для негативной пленки и решил раскрасить старые кадры из фотоархива своего отца. Получилось необычно — эксперимент превратился в хобби. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил раскрашенные фотографии Севостьянова, выбрав самые интересные и показывающие Новосибирск 1960–1970-х годов прошлого века. Для сравнения мы публикуем цветные кадры вместе с их черно-белыми оригиналами.
Однажды директор РА «Рекламист» и преподаватель маркетинга и рекламы в нескольких новосибирских вузах Александр Севостьянов купил сканер для негативной фотопленки: решил оцифровать, а потом и раскрасить старый фотоархив своего отца Николая Севостьянова.
Отец Александра занимался геодезией, ездил в экспедиции по стране, а фото- и видеосъемка для него были хобби.
— В свое время, когда проявляли фотопленки, на них было тридцать шесть кадров. Но печатали, может, фотографий десять, выбирая самое лучшее, чтобы экономить бумагу. Сейчас же возможность совершенно другая: я купил сканер для негативной пленки и сканирую абсолютно всё. Для меня из фотографий, которые были у отца, больший интерес вызывают неподготовленные. А так как он жил в Новосибирске, то там много новосибирских кадров, с моей семьей, кадров из его молодости... А решил раскрасить, так как при появлении цвета появляется немного другое отношение к ним, появляется некая другая жизнь, — рассказал корреспонденту НГС Александр Севостьянов.
Цвет к деталям, уточнил мужчина, он подбирает по памяти. Понятно, в чем-то ошибается, и порой его за это критикуют в интернете. Александр в ответ замечает: это его авторское видение.
Иногда Александр Савостьянов наталкивается в интернете на старые виды Новосибирска с фотографий неизвестных авторов и тоже добавляет им цвет.
— Но таких фотографий не так много, чем из серии «Папкины фотки», которые я под таким хештегом и выкладываю у себя в соцсети. <…> А ребята из новосибирских музеев их разбирают и уже постят потом где-нибудь. <…> Вот поступило предложение из частного музея Академгородка Анастасии Близнюк прислать им фотографии отца — я не против, — сообщает Александр Севостьянов.
Рассуждая вообще о раскраске старых фотографий и видео, Александр замечает, что лично ему это нравится: он воспринимает это как некий эксперимент.
— Но было бы плохо, если б мы смотрели Чарли Чаплина только цветным, не видя его черно-белых работ. Но, посмотрев его черно-белую работу, неплохо увидеть и цветную. Что-то с этим придет. Это как прочитать книгу, а потом посмотреть экранизацию по этой книге. И посравнивать. Иногда экранизация бывает лучше, чем сама книга. Либо вообще становится отдельным произведением, — размышляет Севостьянов.
Сегодня, говорит автор проекта «Папкины фотки», раскрашено порядка двухсот кадров. А всего же их тысячи: архив очень большой, и работа продолжается.
В июне НГС рассказал о необычных фотоальбомах с видами старого Новосибирска, которые обнаружили сотрудники ГЦИНК им. Н. П. Литвинова при разборе библиотечных запасников. На первый взгляд, казалось бы, эти издания ничем, кроме бумажных суперобложек, не отличались: на одном она была разноцветная с нарисованным веселеньким Новосибирском, на втором — мрачная черно-белая с фотографией Красного проспекта. Но это лишь на первый взгляд.