Новосибирск 60-х: сибиряк превращает черно-белый город в цветной — он раскрашивает фотоархив отца (было — стало)

Отец Александра занимался геодезией, ездил в экспедиции по стране, а фото- и видеосъемка для него были хобби.



— В свое время, когда проявляли фотопленки, на них было тридцать шесть кадров. Но печатали, может, фотографий десять, выбирая самое лучшее, чтобы экономить бумагу. Сейчас же возможность совершенно другая: я купил сканер для негативной пленки и сканирую абсолютно всё. Для меня из фотографий, которые были у отца, больший интерес вызывают неподготовленные. А так как он жил в Новосибирске, то там много новосибирских кадров, с моей семьей, кадров из его молодости... А решил раскрасить, так как при появлении цвета появляется немного другое отношение к ним, появляется некая другая жизнь, — рассказал корреспонденту НГС Александр Севостьянов.

