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Магнитная буря приближается к Новосибирску — когда ее ждать

Возмущения магнитосферы могут сказаться на метеочувствительных людях

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Магнитная буря возможна 5 января

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К Новосибирску приближается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере начнутся 4 января.

— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

5 января возможна слабая магнитная буря, на следующий день магнитосфера будет возбужденной, а 7 января вернется в спокойное состояние.

В январе также возможна магнитная буря, которая продлится два дня

В январе также возможна магнитная буря, которая продлится два дня

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По данным сайта Gismeteo, вечером 4 января возмущения магнитосферы начнут усиливаться. Прогноза на более долгий срок сервис не дает.

Сегодня в городе фиксируют небольшие возмущения

Сегодня в городе фиксируют небольшие возмущения

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Ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин в беседе с журналистом НГС сообщил, что магнитные бури могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей. Поэтому в такие периоды нужно внимательней относиться к своему здоровью.

Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на длинные январские выходные. Читайте, к чему стоит готовиться.

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