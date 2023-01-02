Магнитная буря приближается к Новосибирску — когда ее ждать

К Новосибирску приближается магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменения в магнитосфере начнутся 4 января.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.
5 января возможна слабая магнитная буря, на следующий день магнитосфера будет возбужденной, а 7 января вернется в спокойное состояние.
По данным сайта Gismeteo, вечером 4 января возмущения магнитосферы начнут усиливаться. Прогноза на более долгий срок сервис не дает.
Ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин в беседе с журналистом НГС сообщил, что магнитные бури могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей. Поэтому в такие периоды нужно внимательней относиться к своему здоровью.
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на длинные январские выходные. Читайте, к чему стоит готовиться.