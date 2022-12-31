Багаж обнаружен в Каире: новосибирский аэропорт Толмачево заплатит за пропажу вещей пассажиров

Аэропорт Толмачево оплатит расходы за пропажу багажа пассажиров, который должны были доставить из Новосибирска в Ларнаку, Кипр. Вместо пункта назначения вещи отправили в Египет.
С иском к аэропорту в арбитражных суд Новосибирской области обратилось АО «Авиакомпания «Россия», указано на сайте «Электронное правосудие». Согласно документам, организация выплатила компенсацию пассажирам, а после потребовала взыскать убытки с АО «Аэропорт Толмачево».
По данным суда, инцидент произошел летом прошлого года. Двое пассажиров вылетели в июле на самолете рейсом Новосибирск — Ларнака, который выполняет авиакомпания «Россия». После того, как они прилетели в пункт назначения, выяснилось, что пассажиры не смогли получить свой багаж. Вещи обнаружили в Каире, а через несколько дней их отправили к владельцам.
Авиакомпания выплатила компенсацию пассажирам в размере 18,7 тысяч рублей, в том числе расходы на услуги сотовой связи. После организация решила взыскать сумму с аэропорта Толмачево.
— Истец указывает, что поскольку АО «Аэропорт Толмачево» были предоставлены ненадлежащие услуги по обработке багажа, пассажир обратился с претензией к истцу, как к перевозчику и соответственно расходы истца по их компенсации, должны быть возложены на ответчика, — указано в документах.
В документах отмечается, что аэропорт Толмачево оплатил перевозчику более 2,5 тысяч рублей, однако для взыскания оставшейся суммы авиакомпании пришлось обратиться в суд.
— Судом установлено и материалами дела подтверждается, что ответчик предоставил истцу ненадлежащие услуги <…>, в результате чего пассажирам <…> багаж не был выдан, что явилось следствием обращения пассажира с претензией к истцу, как к перевозчику и как следствие возникновение расходов у последнего, — сказано в документах.
26 декабря арбитражный суд Новосибирской области решил взыскать с аэропорта более 16 тысяч рублей в пользу авиакомпании. Кроме убытков, в организации также решили взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 тысяч рублей.
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