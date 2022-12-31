Багаж обнаружен в Каире: новосибирский аэропорт Толмачево заплатит за пропажу вещей пассажиров

26 декабря арбитражный суд Новосибирской области решил взыскать с аэропорта более 16 тысяч рублей в пользу авиакомпании. Кроме убытков, в организации также решили взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 тысяч рублей.