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«Курил электронную сигарету прямо на месте»: полицию вызвали к самолету в Толмачево из-за скандального пассажира

Ему грозит штраф

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Вызов поступил от диспетчера

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Наряд полиции вызвали к самолету Москва — Новосибирск из-за скандального пассажира — мужчина курил электронную сигарету на своем месте. Вызов поступил от диспетчера.

— Прибывшие на борт воздушного судна транспортные полицейские установили, что один из пассажиров во время перелета на своем месте курил электронную сигарету. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела, — сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

На него составили протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Ему грозит штраф до одной тысячи рублей.

— Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна — необходимое требование для обеспечения безопасности полета, — напомнили в ведомстве.

29 декабря рейс авиакомпании S7–5077 Новосибирск — Саратов внепланово совершил посадку в аэропорту Самары.

Ранее самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. По данным СМИ, на борт поступило сообщение об угрозе взрыва.

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