С редакции НГС и Новосибирского крематория потребовали две тысячи тонн золота

Сегодня, 30 декабря, в редакцию НГС и Новосибирский крематорий пришли срочные почтовые телеграммы с требованием возместить ущерб за информацию, «порочащую честь и достоинство страны Союз ССР». Ущерб авторы претензии оценили в две тысячи тонн золота с каждой организации.
Вероятно, авторов телеграммы возмутила публикация на НГС авторской колонки директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, в которой он рассказал о странном случае в своей практике. Этой осенью в крематорий обратилась женщина, которая хотела кремировать усопшего мужа по документам страны под странным названием: © Я есть Страна жизнь АРиЯ — USSR.
© Я есть Страна жизнь АРиЯ — USSR — организация, пропагандирующая теорию о том, что мы до сих пор живем в СССР — де-юре. Похожих организаций достаточно много, некоторые из них даже официально признаны экстремистскими и запрещены в России. Такие люди делают себе документы граждан Советского Союза, а действующие реальные удостоверения личности порой уничтожают.
В итоге кремация была совершена, но для этого сотрудникам крематория потребовалось обратиться за помощью к родственникам усопшего, у которых были настоящие документы граждан Российской Федерации.
Текст телеграммы настолько необычен, что мы решили представить его на фотографии полностью. Обратного адреса, куда надо слать возмещение ущерба, авторы претензии
Странная история директора Новосибирского крематория Бориса Якушина можно прочитать здесь.