СЕЙЧАС -25°С
Пробки 2/10
usd 71.98
eur 76.08
Тема дняНовосибирский школьник победил в «Танцах» на ТНТ
Все новости
Все новости
Эксклюзив

С редакции НГС и Новосибирского крематория потребовали две тысячи тонн золота

Возмещение ущерба предъявили за информацию, порочащую честь и достоинство Союза ССР

5 419

Авторы претензии оценили ущерб в размере одного миллиарда грамм (тысяча тонн) золота с каждого участника публикации

Поделиться

Сегодня, 30 декабря, в редакцию НГС и Новосибирский крематорий пришли срочные почтовые телеграммы с требованием возместить ущерб за информацию, «порочащую честь и достоинство страны Союз ССР». Ущерб авторы претензии оценили в две тысячи тонн золота с каждой организации.

Вероятно, авторов телеграммы возмутила публикация на НГС авторской колонки директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, в которой он рассказал о странном случае в своей практике. Этой осенью в крематорий обратилась женщина, которая хотела кремировать усопшего мужа по документам страны под странным названием: © Я есть Страна жизнь АРиЯ — USSR.

© Я есть Страна жизнь АРиЯ — USSR — организация, пропагандирующая теорию о том, что мы до сих пор живем в СССР — де-юре. Похожих организаций достаточно много, некоторые из них даже официально признаны экстремистскими и запрещены в России. Такие люди делают себе документы граждан Советского Союза, а действующие реальные удостоверения личности порой уничтожают.


В итоге кремация была совершена, но для этого сотрудникам крематория потребовалось обратиться за помощью к родственникам усопшего, у которых были настоящие документы граждан Российской Федерации.

Срочную телеграмму доставили через онлайн-сервис с помощью «Почты России» в адрес Новосибирского крематория и редакции НГС

Срочную телеграмму доставили через онлайн-сервис с помощью «Почты России» в адрес Новосибирского крематория и редакции НГС

Поделиться

Текст телеграммы настолько необычен, что мы решили представить его на фотографии полностью. Обратного адреса, куда надо слать возмещение ущерба, авторы претензии почему-то не обозначили.

Здесь можно прочитать текст телеграммы полностью

Здесь можно прочитать текст телеграммы полностью

Поделиться

Странная история директора Новосибирского крематория Бориса Якушина можно прочитать здесь.

СССРВозмещение ущербаГраждане СССРЗолотоНовосибирский крематорий
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ30
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter