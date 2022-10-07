«Министр грозилась лишить меня гражданства». Как в крематории оформляли умершего гражданина несуществующей страны
Директор Новосибирского крематория Борис Якушин рассказал о самом странном заказе, с которым он столкнулся
Ностальгия бывает разной: по молодости и прошлому, по малой и большой родине, по пломбиру за 20 копеек из прошлого той самой родины… Но какая-то ностальгия вполне безобидна, а какая-то, особенно если ею сильно увлечься, может серьезно испортить тебе жизнь. Наверняка, многие слышали о людях, которые свято верят в то, что мы до сих пор живем в СССР — де-юре. Но от нас это якобы скрывают. Организаций, пропагандирующих такую теорию, достаточно много, некоторые из них даже официально признаны экстремистскими и запрещены в России. Такие люди делают себе документы граждан Советского Союза, а действующие реальные удостоверения личности порой уничтожают. Директор Новосибирского крематория Борис Якушин рассказал, как он недавно столкнулся с адептом теории существующего до сих пор Советского Союза. Столкнулся, когда к ним в крематорий обратились с заявкой на сожжение гражданина страны со странным названием: © Я есть Страна жизнь АРиЯ — USSR. Далее — от первого лица.
Как-то я узнаю от одного из менеджеров, которые принимают заказы на кремацию, что у человека, обратившегося к нам, какие-то проблемы с документами: он просит по какому-то непонятному документу оформить заказ. А для кремации требуется паспорт заказчика, свидетельство о смерти усопшего и еще несколько документов, без которых провести эту процедуру невозможно. А тут ни один из этих документов не был предъявлен, и возникло сразу много вопросов. Наш менеджер вроде и отказать не может, но и не понимает, что делать.
Пришлось вмешаться в этот процесс, и я начал общаться непосредственно с заказчицей — вдовой умершего. Выяснилось, что она даже не через нашу организацию, а через другую пыталась оформить кремирование мужа. Так что проблема с пониманием возникла не только у нас. Но в любом случае окончательно документы принимаем мы, поэтому мне пришлось звонить и разговаривать с этой женщиной.
Звоню, а она начинает мне сходу говорить, что она — представитель республики СССР, что она — живая, что ее муж не является гражданином Российской Федерации, а был гражданином страны СССР. Но мы, мол, обязаны его в любом случае кремировать.
Я, конечно, был в полной растерянности, так как понимал: что-то происходит не то. Но пока до меня не доходит, что же это. Я пытаюсь задавать наводящие вопросы: какие документы у них еще есть, что это за страна такая. А она мне: «Я вам всё отправлю». Я диктую ей электронную почту, но понимаю, что разговор у нас всё же какой-то тупиковый.
В процессе беседы заказчица говорит, что у них есть представитель министерства образования, которая может всё прокомментировать. И тут же подключается этот представитель министерства образования. Она оказалась еще более яростной барышней: сразу начала говорить, что мы обязаны оказать услугу без всяких российских документов. Я спрашиваю: какие вообще документы, необходимые для оформления кремации, у вас есть? И она отвечает, мол, сейчас пришлем на электронную почту. Сама же она при этом находилась в Москве.
Этот министр предупреждала, что наложит на нас штраф, если мы не оформим кремацию, лишит меня гражданства СССР… В общем, там такая категоричность была, что я понял: спорить с ней не буду и быстро закончил разговор.
И вот я получаю документы, где утверждается, что есть такая страна, и понимаю, что это очень похоже на секту. Там есть даже указ для Набиуллиной (председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. — Прим. ред.) Это, конечно, надо видеть! Но все эти документы не имели никакого отношения к умершему мужчине. Там были какие-то постановления о создании такой страны, какие-то распоряжения и так далее.
Я начал заказчицу кремации и вдову умершего расспрашивать, мол, есть ли у вас еще какие-то родственники, у кого-нибудь есть гражданство России? Потому что лежит человек, которого необходимо захоронить, но ситуация — тупиковая. И оказалось, что у них есть дочь, она гражданка Российской Федерации. Правда, общаться со мной она не стала: я писал ей на WhatsApp, пытался дозвониться, но она меня заблокировала. Но в итоге всё-таки подготовила документы с той похоронной фирмой, которая изначально их оформляла для кремации у нас.
На этом история, можно сказать, закончилась: мы кремировали этого человека, так как все документы были собраны и всё было оформлено правильно. Потом, правда, вдова мне еще звонила и расспрашивала: изучил ли я присланные мне документы?
Что меня больше всего в этом удивило: заказчица кремации свято верила, что всё произошло ровно так, как она изначально требовала — по тем первым документам СССР. Но если бы не дочка, которая вмешалась в процесс, ничего бы не произошло. Естественно, мы бы не взяли умершего на кремацию. Если бы не нашлись нормальные документы, судьба умершего мужчины сложилась бы следующим образом: его не выдали бы родственникам без документов, и он лежал бы в морге как неопознанный. А через несколько дней его захоронили бы на Клещихинском кладбище как безродного.