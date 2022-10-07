«Министр грозилась лишить меня гражданства». Как в крематории оформляли умершего гражданина несуществующей страны

Звоню, а она начинает мне сходу говорить, что она — представитель республики СССР, что она — живая, что ее муж не является гражданином Российской Федерации, а был гражданином страны СССР. Но мы, мол, обязаны его в любом случае кремировать.



Я, конечно, был в полной растерянности, так как понимал: что-то происходит не то. Но пока до меня не доходит, что же это. Я пытаюсь задавать наводящие вопросы: какие документы у них еще есть, что это за страна такая. А она мне: «Я вам всё отправлю». Я диктую ей электронную почту, но понимаю, что разговор у нас всё же какой-то тупиковый.