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Сидели в самолете более часа после посадки: рейс до Москвы задержали в Толмачево

В аэропорту отмечают, что самолет был не готов к вылету

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Пассажиры просидели в самолете более часа

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Рейс S7 2504 Новосибирск — Москва задержали более чем на 2 часа в Толмачево. Об этом НГС сообщили пассажиры самолета.

— Должен был вылететь в 08:40. Сначала на 20 минут задержали посадку, после чего люди находились в самолете более часа. Рейс задержан до 11:05. Особенно возмущены ситуацией пассажиры, следующие транзитом через Москву, — рассказал НГС читатель. По его словам, пассажирам сказали, что самолет неисправен.

В пресс-службе Толмачево НГС уточнили, что задержка связана «с неготовностью самолета», за более подробной информацией рекомендовали обратиться в авиакомпанию. НГС направил запрос в S7.

Согласно данным онлайн-табло Толмачево, рейс действительно должен был вылететь 30 декабря в 08:40, но расчетное время вылета — 12:05. Сейчас на рейс завершена регистрация.

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11 декабря вылет авиарейсов из Москвы в Новосибирск задержали из-за непогоды. Один из самолетов застрял в сугробе.

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