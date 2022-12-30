Сидели в самолете более часа после посадки: рейс до Москвы задержали в Толмачево

Рейс S7 2504 Новосибирск — Москва задержали более чем на
— Должен был вылететь в 08:40. Сначала на 20 минут задержали посадку, после чего люди находились в самолете более часа. Рейс задержан до 11:05. Особенно возмущены ситуацией пассажиры, следующие транзитом через Москву, — рассказал НГС читатель. По его словам, пассажирам сказали, что самолет неисправен.
В пресс-службе Толмачево НГС уточнили, что задержка связана «с неготовностью самолета», за более подробной информацией рекомендовали обратиться в авиакомпанию. НГС направил запрос в S7.
Согласно данным онлайн-табло Толмачево, рейс действительно должен был вылететь
11 декабря вылет авиарейсов из Москвы в Новосибирск задержали из-за непогоды. Один из самолетов застрял в сугробе.