Остались без Хагги Вагги? В популярных игрушках нашли фенол, а маркетплейсы снимают их с продажи — что произошло

Кто такие Хагги Вагги и Кисси Мисси

Страшненьких монстров с оскалом-улыбкой зовут Хагги Вагги (синий, от английского hug — объятия) и Кисси Мисси (розовая, от английского kiss — поцелуй). Это герои популярной компьютерной хоррор-игры MOB Games, которая называется Poppy Playtime.

По сюжету вы попадаете на фабрику игрушек, где 10 лет назад пропали все сотрудники. В первой части вам нужно найти Poppy — милую куклу, которая может разговаривать. Во время ее поисков вы и сталкиваетесь с огромным синим Хагги Вагги. Он пытается вас сожрать (да, именно вот такое грубое слово). Затем вам встречается добрая Кисси Мисси.