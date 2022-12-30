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Остались без Хагги Вагги? В популярных игрушках нашли фенол, а маркетплейсы снимают их с продажи — что произошло

Роскачество провело подробное исследование и опубликовало пугающие результаты

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Монстры с улыбкой-оскалом на прилавках уже никого не удивляют

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Хагги Вагги — плюшевые яркие монстры с оскалом-улыбкой. Они уже стали частью жизни многих родителей. Герои популярной компьютерной игры продаются на каждом углу, но в конце года Роскачество вынесло им приговор. Специалисты обнаружили в игрушках дикую концентрацию фенола и заявили, что их нужно срочно снимать с продажи. Мы изучили экспертизу ведомства и узнали, действительно ли все маркетплейсы сняли их с продажи.

Кто такие Хагги Вагги и Кисси Мисси

Страшненьких монстров с оскалом-улыбкой зовут Хагги Вагги (синий, от английского hug — объятия) и Кисси Мисси (розовая, от английского kiss — поцелуй). Это герои популярной компьютерной хоррор-игры MOB Games, которая называется Poppy Playtime.

По сюжету вы попадаете на фабрику игрушек, где 10 лет назад пропали все сотрудники. В первой части вам нужно найти Poppy — милую куклу, которая может разговаривать. Во время ее поисков вы и сталкиваетесь с огромным синим Хагги Вагги. Он пытается вас сожрать (да, именно вот такое грубое слово). Затем вам встречается добрая Кисси Мисси.

Оригинальная игра и Хагги Вагги настолько ворвались в тренд, что появились мультфильмы с героями. Их публикует канал GameToons на YouTube.com. Там появляются и другие монстры по типу Хагги разного цвета. В основном, конечно, такие герои, как Ванк Панк, Грисс Висс — это больше результат работы маркетологов, которые быстро смекнули, что к чему и на чём можно заработать миллионы.

Мы подробно рассказывали об этих игрушках летом в видео.

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Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня

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Тестирование Роскачества

Специалисты проверяли 18 торговых марок, которые производят Хагги Вагги — «ВД-Трейд», FixsiToysi, Miron&Milana российского производства, Playtime, BalaToys, мягкая игрушка elmers-mama китайского производства. Исследовали только синего монстрика. Других героев не проверяли.

— Девять из них не имели даже информации об изготовителе/производителе/импортере продукции. Всего игрушки были исследованы по 59 показателям, — говорится на сайте Роскачества.

На сайте организации говорится, что Роскачество — это национальная система качества, созданная по распоряжению Правительства РФ в 2015 году. Это автономная некоммерческая организация, которая решает разные задачи в области качества, такие как проведение исследований товаров и услуг, стандартизация, сертификация, а также информирование и защита прав потребителей. Основная задача Роскачества — повышение качества жизни граждан.

Игрушки исследователи покупали на самых разных онлайн-платформах и магазинах — «Детский мир», Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», kupislona-store.ru, «Акушерство.ру», «СберМегаМаркет», Alibaba.com, «Садовод», ABTOYS, elmers-mama.ru, «Лента» и «Азбука детства».

Какие недостатки выявили эксперты

Увы, найти игрушки, полностью соответствующие стандартам, экспертам не удалось

Увы, найти игрушки, полностью соответствующие стандартам, экспертам не удалось

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Без замечаний игрушек в итоге не оказалось:

  • 12 торговых марок не соответствуют требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по наличию обязательной информации и предупредительных надписей на маркировке. Они же не имеют сертификатов соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 008/2011.
  • 16 ТМ не соответствуют ТР ТС 008/2011 по содержанию фенола при миграции в водную среду.
  • 8 ТМ не соответствуют ТР ТС 008/2011 по индексу токсичности в водной среде.
  • 14 ТМ не соответствуют опережающему стандарту Роскачества по внешнему виду в исходном состоянии (до стирки).
  • 9 ТМ не соответствуют ТР ТС 008/2011 по внешнему виду после пяти стирок при 30 °С.
  • 13 ТМ не соответствуют опережающему стандарту Роскачества по качеству выполнения швов.

Самая опасная находка

Игрушки экспертами в итоге были признаны еще и токсичными.

— Индекс токсичности — это один из гигиенических показателей. Согласно ТР ТС 008/2011, этот показатель в водной среде должен составлять от 70 до 120% включительно. Но у Хагги Вагги 8 ТМ обнаружено несоответствие по этому параметру: индекс превышал 150%. Контакт детей с подобными игрушками может привести к таким последствиям для детского здоровья, как отравления и аллергические реакции, — говорится в отчете Роскачества.

В 16 из 18 ТМ эксперты нашли фенол.

— Только в игрушках 2 торговых марок не найдено превышение: в Yiwu Yaolai Children Product, купленной на Wildberries, и игрушке, купленной в «Азбуке детства». Максимальное превышение в одной из других игрушек, купленной на Ozon, составляет 4,24 раза, — поделились цифрами специалисты.

Фенол быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, разрушает иммунную и нервную системы, приводит к аллергии, головокружению, головным болям, рвоте, нарушению сна, одышке.

Больше половины игрушек не проходили сертификацию

Больше половины игрушек не проходили сертификацию

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Почти все игрушки опасные, считает Роскачество

Почти все игрушки опасные, считает Роскачество

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— Фенол — это вещество класса опасности 2, то есть высокоопасное (класс 1 — это яды). Попадая на кожу, уже через несколько минут начинает действовать на ткани головного мозга. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения. Возможна местная реакция на коже в виде покраснения, зуда. При контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты, при накоплении этого вещества в организме может быть хроническое отравление с поражением почек, — предупреждают в Роскачестве.

При этом по микробиологическим показателям ни у одной ТМ отклонений не выявлено, как и по физико-механической безопасности. Не найдены отклонения по содержанию других вредных химических веществ: акрилонитрила, ацетона, бензола, винилацетата, метанола, толуола и формальдегида.

Игрушки при этом оказались достаточно прочными и устойчивыми к механическому воздействию. Но большинство исследованных товаров имели дефекты внешнего вида до стирки.

Как относятся к синему монстру родители

По данным Роскачества, половина родителей считает, что персонаж отрицательный, другая половина — нейтральный.

— Родители — владельцы игрушки в основном считают, что она не оказывает на ребенка никакого влияния (50%). О негативном влиянии рассказали 39% респондентов, — отметили в Роскачестве. — Но родители обеспокоены возможным негативным влиянием Хагги Вагги на психику детей. Участники опроса отмечали, что у игрушки устрашающий внешний вид. Они боятся, что он может породить агрессию в ребенке и вообще вызвать психические расстройства.

Жаловались родители и на качество игрушек.

Хагги Вагги больше не продают?

В Роскачестве утверждают, что после публикации исследования интернет-магазины и маркетплейсы сразу же сняли игрушки с продажи.

— Реакция продавцов на опасные игрушки последовала незамедлительно. Интернет-магазины и маркетплейсы «Яндекс.Маркет», «Озон» и Wildberries сразу сняли товары с продажи. «Детский мир» заблокировал поставки, пока поставщик не даст сертификат о безопасности. «Азбука детства» вывела указанные модели из ассортимента, — говорится на сайте Роскачества.

Мы решили проверить, так ли это. Особых проблем с покупкой синего Хагги Вагги у нас не возникло. При этом в исследовании участвовали только 18 торговых марок, а на рынке их сотни. Например, FixsiToysi и BalaToys, которые были в числе исследуемых, нам найти не удалось, но десятки других вариантов в доступе по цене от 150 рублей за игрушку.

На Wildberries монстрики продаются

На Wildberries монстрики продаются

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У Ozon также широкий выбор

У Ozon также широкий выбор

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«СберМегаМаркет» предлагает десятки синих монстриков

«СберМегаМаркет» предлагает десятки синих монстриков

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Синего Хагги Вагги нам не удалось найти только в интернет-магазине «Детского мира».

В «Детском Мире» синего Хагги Вагги не купить

В «Детском Мире» синего Хагги Вагги не купить

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Выводы психологов-экспертов Роскачества

Специалисты провели исследования и выяснили, что монстрики выполняют не столько функцию игрушки, сколько являются «статусным» предметом для ребенка — «модной» игрушкой.

— При этом игра детей с Хагги Вагги и другими игрушками этой серии не отличается от игр с другими мягкими игрушками, — отметили в Роскачестве.

Психологи проводили наблюдения, беседы и опросы в образовательных комплексах Москвы. Всего в выборку экспертов вошли 265 воспитателей и 1872 родителя детей раннего, дошкольного и младшего школьного возрастов. А в экспериментальном исследовании приняли участие 130 детей 4–10 лет.

Большая часть детей не боится Хагги Вагги и не проявляет агрессию, используя эту игрушку. Чаще всего монстрик используется как игрушка-обнимашка или игрушка-атрибут. Дети носят ее в руках, под мышкой, завязывают как шарф.

— Взаимодействие со «страшным» является неотъемлемой составляющей процесса развития ребенка дошкольного и младшего школьного возрастов. Однако игра ребенка дошкольного возраста не должна сводиться исключительно к взаимодействию со «страшными» игрушками. Арсенал игровых персонажей должен быть максимально разнообразен, так, чтобы ребенок знакомился с разными образами (как положительными, так и отрицательными). Необходимо внимание родителя при игре с такими игрушками, как Хагги Вагги, — советуют эксперты.

Дети чаще всего воспринимают Хагги Вагги, как «статусную» вещь

Дети чаще всего воспринимают Хагги Вагги, как «статусную» вещь

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Дмитрий Клочков, клинический психолог из Новосибирска также отметил, что пугающие монстры и всякие страшилки всегда привлекали детей — и сто, и двести лет назад. Чего стоят оригинальные сказки о Спящей красавице, Белоснежке и т. д. Дети во все времена пытались проигрывать страшные ситуации:

— Так они учатся контактировать с негативными эмоциями, со страхом, агрессией. И в игровой деятельности это себе подчиняют, контролируют, взаимодействуют. Они учатся встречаться с этими эмоциями, проживать их, быть с ними в контакте, — объяснил корреспонденту НГС Дмитрий Клочков.

Дмитрий Клочков — клинический психолог, психоаналитик, член Союза профессиональных психоаналитиков. Окончил в 2017 году НГУЭУ по специальности «психология». В 2019 году получил образование в Международном институте психологии и психотерапии по специальности «клиническая психология». В 2021 году окончил Гуманитарный университет по специальности «психоаналитическое консультирование».

И даже оскал-улыбка Хагги Вагги не кажется современным детям чем-то неестественным.

— Эти персонажи, как мне кажется, очень ярко отражают современное общество, современный мир. Сейчас в людях очень много агрессии, которая вытесняется, отрицается. Взрослым сложно контактировать с ней. И они стремятся спрятать, вытеснить и подавить. Но от этого она никуда не исчезает. Она всё равно проявляется, дети это чувствуют, видят. И эти игрушки — это такое отражение нашего общества, поэтому они интересны детям, — добавил специалист.

Психологи советуют родителям быть внимательными и следить, во что и как играют дети и стараться быть открытыми и готовыми к доверительному разговору с ребенком.

Ранее мы вместе с экспертом разобрались, что такое поп-ит, симпл-димпл, чем они различаются и почему игрушки-антистрессы сейчас так популярны.

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