Остались без Хагги Вагги? В популярных игрушках нашли фенол, а маркетплейсы снимают их с продажи — что произошло

Хагги Вагги — плюшевые яркие монстры с оскалом-улыбкой. Они уже стали частью жизни многих родителей. Герои популярной компьютерной игры продаются на каждом углу, но в конце года Роскачество вынесло им приговор. Специалисты обнаружили в игрушках дикую концентрацию фенола и заявили, что их нужно срочно снимать с продажи. Мы изучили экспертизу ведомства и узнали, действительно ли все маркетплейсы сняли их с продажи.
Кто такие Хагги Вагги и Кисси Мисси
Страшненьких монстров с оскалом-улыбкой зовут Хагги Вагги (синий, от английского hug — объятия) и Кисси Мисси (розовая, от английского kiss — поцелуй). Это герои популярной компьютерной хоррор-игры MOB Games, которая называется Poppy Playtime.
По сюжету вы попадаете на фабрику игрушек, где 10 лет назад пропали все сотрудники. В первой части вам нужно найти Poppy — милую куклу, которая может разговаривать. Во время ее поисков вы и сталкиваетесь с огромным синим Хагги Вагги. Он пытается вас сожрать (да, именно вот такое грубое слово). Затем вам встречается добрая Кисси Мисси.
Оригинальная игра и Хагги Вагги настолько ворвались в тренд, что появились мультфильмы с героями. Их публикует канал GameToons на YouTube.com. Там появляются и другие монстры по типу Хагги разного цвета. В основном, конечно, такие герои, как Ванк Панк, Грисс Висс — это больше результат работы маркетологов, которые быстро смекнули, что к чему и на чём можно заработать миллионы.
Мы подробно рассказывали об этих игрушках летом в видео.
Тестирование Роскачества
Специалисты проверяли 18 торговых марок, которые производят Хагги Вагги — «ВД-Трейд», FixsiToysi, Miron&Milana российского производства, Playtime, BalaToys, мягкая игрушка elmers-mama китайского производства. Исследовали только синего монстрика. Других героев не проверяли.
— Девять из них не имели даже информации об изготовителе/производителе/импортере продукции. Всего игрушки были исследованы по 59 показателям, — говорится на сайте Роскачества.
На сайте организации говорится, что Роскачество — это национальная система качества, созданная по распоряжению Правительства РФ в 2015 году. Это автономная некоммерческая организация, которая решает разные задачи в области качества, такие как проведение исследований товаров и услуг, стандартизация, сертификация, а также информирование и защита прав потребителей. Основная задача Роскачества — повышение качества жизни граждан.
Игрушки исследователи покупали на самых разных онлайн-платформах и магазинах — «Детский мир», Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», kupislona-store.ru, «Акушерство.ру», «СберМегаМаркет», Alibaba.com, «Садовод», ABTOYS, elmers-mama.ru, «Лента» и «Азбука детства».
Какие недостатки выявили эксперты
Без замечаний игрушек в итоге не оказалось:
- 12 торговых марок не соответствуют требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по наличию обязательной информации и предупредительных надписей на маркировке. Они же не имеют сертификатов соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 008/2011.
- 16 ТМ не соответствуют ТР ТС 008/2011 по содержанию фенола при миграции в водную среду.
- 8 ТМ не соответствуют ТР ТС 008/2011 по индексу токсичности в водной среде.
- 14 ТМ не соответствуют опережающему стандарту Роскачества по внешнему виду в исходном состоянии (до стирки).
- 9 ТМ не соответствуют ТР ТС 008/2011 по внешнему виду после пяти стирок при
30 °С.
- 13 ТМ не соответствуют опережающему стандарту Роскачества по качеству выполнения швов.
Самая опасная находка
Игрушки экспертами в итоге были признаны еще и токсичными.
— Индекс токсичности — это один из гигиенических показателей. Согласно ТР ТС 008/2011, этот показатель в водной среде должен составлять от 70 до 120% включительно. Но у Хагги Вагги 8 ТМ обнаружено несоответствие по этому параметру: индекс превышал 150%. Контакт детей с подобными игрушками может привести к таким последствиям для детского здоровья, как отравления и аллергические реакции, — говорится в отчете Роскачества.
В 16 из 18 ТМ эксперты нашли фенол.
— Только в игрушках 2 торговых марок не найдено превышение: в Yiwu Yaolai Children Product, купленной на Wildberries, и игрушке, купленной в «Азбуке детства». Максимальное превышение в одной из других игрушек, купленной на Ozon, составляет 4,24 раза, — поделились цифрами специалисты.
Фенол быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, разрушает иммунную и нервную системы, приводит к аллергии, головокружению, головным болям, рвоте, нарушению сна, одышке.
— Фенол — это вещество класса опасности 2, то есть высокоопасное (класс 1 — это яды). Попадая на кожу, уже через несколько минут начинает действовать на ткани головного мозга. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать вялым, сонливым, появятся головные боли, головокружения. Возможна местная реакция на коже в виде покраснения, зуда. При контакте с небольшими дозами фенола могут появляться дерматиты, при накоплении этого вещества в организме может быть хроническое отравление с поражением почек, — предупреждают в Роскачестве.
При этом по микробиологическим показателям ни у одной ТМ отклонений не выявлено, как и по физико-механической безопасности. Не найдены отклонения по содержанию других вредных химических веществ: акрилонитрила, ацетона, бензола, винилацетата, метанола, толуола и формальдегида.
Игрушки при этом оказались достаточно прочными и устойчивыми к механическому воздействию. Но большинство исследованных товаров имели дефекты внешнего вида до стирки.
Как относятся к синему монстру родители
По данным Роскачества, половина родителей считает, что персонаж отрицательный, другая половина — нейтральный.
— Родители — владельцы игрушки в основном считают, что она не оказывает на ребенка никакого влияния (50%). О негативном влиянии рассказали 39% респондентов, — отметили в Роскачестве. — Но родители обеспокоены возможным негативным влиянием Хагги Вагги на психику детей. Участники опроса отмечали, что у игрушки устрашающий внешний вид. Они боятся, что он может породить агрессию в ребенке и вообще вызвать психические расстройства.
Жаловались родители и на качество игрушек.
Хагги Вагги больше не продают?
В Роскачестве утверждают, что после публикации исследования интернет-магазины и маркетплейсы сразу же сняли игрушки с продажи.
— Реакция продавцов на опасные игрушки последовала незамедлительно. Интернет-магазины и маркетплейсы «Яндекс.Маркет», «Озон» и Wildberries сразу сняли товары с продажи. «Детский мир» заблокировал поставки, пока поставщик не даст сертификат о безопасности. «Азбука детства» вывела указанные модели из ассортимента, — говорится на сайте Роскачества.
Мы решили проверить, так ли это. Особых проблем с покупкой синего Хагги Вагги у нас не возникло. При этом в исследовании участвовали только 18 торговых марок, а на рынке их сотни. Например, FixsiToysi и BalaToys, которые были в числе исследуемых, нам найти не удалось, но десятки других вариантов в доступе по цене от 150 рублей за игрушку.
Синего Хагги Вагги нам не удалось найти только в интернет-магазине «Детского мира».
Выводы психологов-экспертов Роскачества
Специалисты провели исследования и выяснили, что монстрики выполняют не столько функцию игрушки, сколько являются «статусным» предметом для ребенка — «модной» игрушкой.
— При этом игра детей с Хагги Вагги и другими игрушками этой серии не отличается от игр с другими мягкими игрушками, — отметили в Роскачестве.
Психологи проводили наблюдения, беседы и опросы в образовательных комплексах Москвы. Всего в выборку экспертов вошли 265 воспитателей и 1872 родителя детей раннего, дошкольного и младшего школьного возрастов. А в экспериментальном исследовании приняли участие 130 детей
Большая часть детей не боится Хагги Вагги и не проявляет агрессию, используя эту игрушку. Чаще всего монстрик используется как игрушка-обнимашка или игрушка-атрибут. Дети носят ее в руках, под мышкой, завязывают как шарф.
— Взаимодействие со «страшным» является неотъемлемой составляющей процесса развития ребенка дошкольного и младшего школьного возрастов. Однако игра ребенка дошкольного возраста не должна сводиться исключительно к взаимодействию со «страшными» игрушками. Арсенал игровых персонажей должен быть максимально разнообразен, так, чтобы ребенок знакомился с разными образами (как положительными, так и отрицательными). Необходимо внимание родителя при игре с такими игрушками, как Хагги Вагги, — советуют эксперты.
Дмитрий Клочков, клинический психолог из Новосибирска также отметил, что пугающие монстры и всякие страшилки всегда привлекали детей — и сто, и двести лет назад. Чего стоят оригинальные сказки о Спящей красавице, Белоснежке и
— Так они учатся контактировать с негативными эмоциями, со страхом, агрессией. И в игровой деятельности это себе подчиняют, контролируют, взаимодействуют. Они учатся встречаться с этими эмоциями, проживать их, быть с ними в контакте, — объяснил корреспонденту НГС Дмитрий Клочков.
Дмитрий Клочков — клинический психолог, психоаналитик, член Союза профессиональных психоаналитиков. Окончил в 2017 году НГУЭУ по специальности «психология». В 2019 году получил образование в Международном институте психологии и психотерапии по специальности «клиническая психология». В 2021 году окончил Гуманитарный университет по специальности «психоаналитическое консультирование».
И даже оскал-улыбка Хагги Вагги не кажется современным детям чем-то неестественным.
— Эти персонажи, как мне кажется, очень ярко отражают современное общество, современный мир. Сейчас в людях очень много агрессии, которая вытесняется, отрицается. Взрослым сложно контактировать с ней. И они стремятся спрятать, вытеснить и подавить. Но от этого она никуда не исчезает. Она всё равно проявляется, дети это чувствуют, видят. И эти игрушки — это такое отражение нашего общества, поэтому они интересны детям, — добавил специалист.
Психологи советуют родителям быть внимательными и следить, во что и как играют дети и стараться быть открытыми и готовыми к доверительному разговору с ребенком.
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