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Пробуем структурированную икру: что это такое и чем она отличается от настоящей и искусственной

Полки новосибирских магазинов завалены манящими низкой ценой баночками

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Объясняем, что такое структурированная икра, и проверяем ее

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня, Анна Богданова

В Новосибирске на прилавках магазинов появилась структурированная икра. Мы узнали у экспертов, чем она отличается от настоящей и почему ее нельзя в полной мере считать искусственной.

Объясняем за три минуты на видео выше, что это за продукт. Будьте внимательны и не стесняйтесь читать этикетку, чтобы не потратить деньги зря.

Также мы сами попробовали структурированную икру. Ресторанный критик, обозреватель НГС Стас Соколов оценил этот продукт. Спойлер: икру пришлось пробовать с ложки, так как с бутерброда она почти мгновенно слетела.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня, Анна Богданова

Мы узнали у экспертов, с чем лучше всего подавать красную икру, а что категорически нельзя с ней сочетать и какой алкоголь выбрать. Также приводим несколько простых рецептов очень эффектных закусок, если вы хотите поразить своих гостей.

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