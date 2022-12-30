Пробуем структурированную икру: что это такое и чем она отличается от настоящей и искусственной

В Новосибирске на прилавках магазинов появилась структурированная икра. Мы узнали у экспертов, чем она отличается от настоящей и почему ее нельзя в полной мере считать искусственной.
Объясняем за три минуты на видео выше, что это за продукт. Будьте внимательны и не стесняйтесь читать этикетку, чтобы не потратить деньги зря.
Также мы сами попробовали структурированную икру. Ресторанный критик, обозреватель НГС Стас Соколов оценил этот продукт. Спойлер: икру пришлось пробовать с ложки, так как с бутерброда она почти мгновенно слетела.
Мы узнали у экспертов, с чем лучше всего подавать красную икру, а что категорически нельзя с ней сочетать и какой алкоголь выбрать. Также приводим несколько простых рецептов очень эффектных закусок, если вы хотите поразить своих гостей.