До 200 метеоров в час: к Новосибирску приближается пик «новогоднего» звездопада

В небе над Новосибирском в ночь на
— Квадрантиды — один из обильных метеорных потоков года, происходящий из созвездия Волопаса. Его название не соответствует созвездию, из которого он происходит. Дело в том, что та группа звезд, которая сейчас называется созвездием Волопаса, в 1839 году, когда был описан метеорный поток, называлась созвездием Стенного Квадранта. Однако это название устарело и больше не используется. В настоящее время Квадрантиды принадлежат созвездию Волопаса, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Поток начался 28 декабря. Квадрантиды называют «новогодним звездопадом», потому что их видно в праздничные дни начала января.
— Метеорный поток вызван попадающими в нашу атмосферу твердыми частицами из роя, оставленного потухшей кометой 2003 ЕН1. Ее наблюдали и описали только в 2003 году, спустя почти 164 года после описания метеорного потока, вызванного ею. Были случаи, когда Квадрантиды радовали аж парой сотен метеоров в час, — уточнил Олег Кашин.
Лучше всего наблюдать поток за городом, где нет засветки неба, на открытой местности. Квадрантиды будет видно после 02:00, когда радиант (точка вылета метеоров) поднимется над горизонтом на северо-востоке. К 06:30 шанс увидеть «падающие звезды» увеличится.
На прошлой неделе началась астрономическая зима. Это значит, что продолжительность светового дня будет увеличиваться.