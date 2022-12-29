До 200 метеоров в час: к Новосибирску приближается пик «новогоднего» звездопада

В небе над Новосибирском в ночь на 4 января можно будет увидеть максимум метеорного потока Квадрантиды. Завершится звездопад 12 января .

— Квадрантиды — один из обильных метеорных потоков года, происходящий из созвездия Волопаса. Его название не соответствует созвездию, из которого он происходит. Дело в том, что та группа звезд, которая сейчас называется созвездием Волопаса, в 1839 году, когда был описан метеорный поток, называлась созвездием Стенного Квадранта. Однако это название устарело и больше не используется. В настоящее время Квадрантиды принадлежат созвездию Волопаса, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.