В какие дни новосибирцы могут бюджетно купить продукты — график работы ярмарок

Мэрия Новосибирска опубликовала график работы продовольственных ярмарок, которые проводят на улицах Большевистской, 131, корпус 1 и ул. Петухова, 69. Так, вплоть до 30 декабря закупиться продуктами можно по обычному графику. Однако 31 декабря ярмарки примут покупателей с 10 до 14 часов.
— С 1 по 4 января ярмарки работать не будут. На ярмарке на улице Большевистской: 5 января — санитарный день, с 6 января — по обычному графику: ежедневно с 10 до 19 часов, кроме воскресенья и понедельника, — уточнили в мэрии.
Ярмарка на улице Петухова приступит к обычному графику работы уже с 5 января. Посетить ее можно в будние дни с 10 до 19 часов.
Отметим, что 7 января — сокращенный режим работы с 10 до 16 часов на обеих ярмарках.
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