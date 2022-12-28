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В какие дни новосибирцы могут бюджетно купить продукты — график работы ярмарок

С 1 по 4 января ярмарки работать не будут

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7 января сокращенный режим работы продовольственных ярмарок

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Мэрия Новосибирска опубликовала график работы продовольственных ярмарок, которые проводят на улицах Большевистской, 131, корпус 1 и ул. Петухова, 69. Так, вплоть до 30 декабря закупиться продуктами можно по обычному графику. Однако 31 декабря ярмарки примут покупателей с 10 до 14 часов.

— С 1 по 4 января ярмарки работать не будут. На ярмарке на улице Большевистской: 5 января — санитарный день, с 6 января — по обычному графику: ежедневно с 10 до 19 часов, кроме воскресенья и понедельника, — уточнили в мэрии.

Ярмарка на улице Петухова приступит к обычному графику работы уже с 5 января. Посетить ее можно в будние дни с 10 до 19 часов.

Отметим, что 7 января — сокращенный режим работы с 10 до 16 часов на обеих ярмарках.

Ранее корреспондент НГС прошлась по ТРЦ и новогодним ярмаркам и выяснила, где купить новогодний подарок за 500 рублей.

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