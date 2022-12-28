В какие дни новосибирцы могут бюджетно купить продукты — график работы ярмарок

— С 1 по 4 января ярмарки работать не будут. На ярмарке на улице Большевистской: 5 января — санитарный день, с 6 января — по обычному графику: ежедневно с 10 до 19 часов, кроме воскресенья и понедельника, — уточнили в мэрии.

