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Новосибирская область обогнала всю Сибирь в рейтинге 2022 года — какие были критерии

НСО попала на 19-ю строчку итогового рейтинга по стране

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Итоговый рейтинг — совокупность баллов по другим показателям РИА Рейтинг

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Новосибирская область заняла 19-е место в итоговом рейтинге регионов за 2022 год, который составляют в РИА Рейтинг. Это совокупный годовой топ, где выводится среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году в других рейтингах агентства:

  • по качеству жизни;
  • социально-экономическому положению;
  • состоянию рынка труда;
  • материальному благополучию населения;
  • научно-технологическому развитию;
  • приверженности жителей здоровому образу жизни.

На первом месте в рейтинге ожидаемо оказалась Москва с 83,604 балла.

По совокупности баллов Новосибирская область набрала 55,515 очка, уступив Калужской, Ленинградской, Тульской, Ростовской, Воронежской областям, Республике Башкортостан, Белгородской области, Краснодарскому краю, Тюменской, Самарской, Свердловской, Нижегородской областям, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АО, Татарстану, Московской области, Санкт-Петербургу.

Таким образом, Новосибирская область стала первой в Сибирском федеральном округе.

В октябре Новосибирск занял 10-е место в рейтинге самых дорогих мегаполисов России.

Новосибирская областьРейтинг
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ18
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ6
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