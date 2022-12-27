Новосибирская область обогнала всю Сибирь в рейтинге 2022 года — какие были критерии

Новосибирская область заняла 19-е место в итоговом рейтинге регионов за 2022 год, который составляют в РИА Рейтинг. Это совокупный годовой топ, где выводится среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2022 году в других рейтингах агентства:

