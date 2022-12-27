Новосибирская область обогнала всю Сибирь в рейтинге 2022 года — какие были критерии

- по качеству жизни;
- социально-экономическому положению;
- состоянию рынка труда;
- материальному благополучию населения;
- научно-технологическому развитию;
- приверженности жителей здоровому образу жизни.
На первом месте в рейтинге ожидаемо оказалась Москва с 83,604 балла.
По совокупности баллов Новосибирская область набрала 55,515 очка, уступив Калужской, Ленинградской, Тульской, Ростовской, Воронежской областям, Республике Башкортостан, Белгородской области, Краснодарскому краю, Тюменской, Самарской, Свердловской, Нижегородской областям, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АО, Татарстану, Московской области, Санкт-Петербургу.
Таким образом, Новосибирская область стала первой в Сибирском федеральном округе.
В октябре Новосибирск занял