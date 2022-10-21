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Новосибирск занял 10-е место в рейтинге самых дорогих мегаполисов России

Дороже всего новосибирцам обходится жилье

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Рейтинг возглавили Москва, Уфа и Краснодар

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Новосибирск занял 10-е место среди самых дорогих городов России — по оценке самих жителей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом SuperJob.

Так, по данным опроса, столица Сибири набрала 33%. Самой дорогой тратой в Новосибирске жители считают жилье, на втором месте — продукты, на третьем — жилищно-коммунальные услуги. В топ-5 расходов также входят медицинские услуги и траты на одежду.

Возглавили же рейтинг Москва (60%), Уфа (57%) и Краснодар (51%).

Напомним, в начале сентября стало известно, что Новосибирск занял 8-е место из 16 по озеленению среди других российских городов-миллионников.

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