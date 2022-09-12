Новосибирск вошел в десятку лучших городов-миллионников по уровню озеленения
Столица Сибири набрала 17%
142
Новосибирск занял 8 место из 16 по озеленению среди других российских городов-миллионников. Такие данные опубликовал «Роскосмос», которые он сделал благодаря спутниковой съемки.
Озеленение Новосибирска составляет 17%, что позволило ему войти в десятку лучших. Первое место занимает Пермь с показателем — 35,9%, на втором месте расположился Екатеринбург — 31%, а третью строчку занимает Уфа, она набрала 30,9%.
Напомним, 10 сентября в Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей.