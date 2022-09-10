В Центральном парке высадили 50 маленьких елей
Деревья должны будут выполнять декоративную и экологическую функции
Днем 10 сентября в Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей. Деревья высадили вокруг детской площадки.
— Мы восстанавливаем исторический периметр парка. Саженцы сибирской ели высаживаем, чтобы условно оградить детскую площадку от тротуара, где могут ездить велосипедисты, хотя бы визуально ограничить территорию, — пояснили НГС в МАУ «Дирекция городских парков».
Еще одна задача высаженных елей — украсить парк зимой. В октябре деревья сбросят листву, а хвойные растения дают цвет круглый год. Кроме того, хвойные деревья выделяют антиоксиданты и очищают городской воздух.
— Парк находится в районе площади Ленина — там большая нагрузка, хотелось создать камерность, декоративность и экологичность, — добавили в дирекции.
Там рассказали, что проект озеленения парка разработали в прошлом году. Кроме елей планируют высадить еще яблоню ягодную и сибирский кедр. Дирекция парков согласовала проект с мэрией, а в покупке и высадке елей помогли СГК и общественная организация «Пчела».
Сейчас в Новосибирске идет благоустройство Вокзальной магистрали. Там тоже планируют высадить живую изгородь, чтобы оградить тротуар от выхлопов.