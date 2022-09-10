СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 60.47
eur 60.86
Тема дняСмертельное ДТП в Искитимском районе
Все новости
Все новости

В Центральном парке высадили 50 маленьких елей

Деревья должны будут выполнять декоративную и экологическую функции

255

С помощью елей хотят разделить зону детской площадки и тротуар

Поделиться

Днем 10 сентября в Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей. Деревья высадили вокруг детской площадки.

— Мы восстанавливаем исторический периметр парка. Саженцы сибирской ели высаживаем, чтобы условно оградить детскую площадку от тротуара, где могут ездить велосипедисты, хотя бы визуально ограничить территорию, — пояснили НГС в МАУ «Дирекция городских парков».

В будущем вокруг детской площадки планируют высадить еще и сибирские кедры

В будущем вокруг детской площадки планируют высадить еще и сибирские кедры

Поделиться

Еще одна задача высаженных елей — украсить парк зимой. В октябре деревья сбросят листву, а хвойные растения дают цвет круглый год. Кроме того, хвойные деревья выделяют антиоксиданты и очищают городской воздух.

А в самом парке может появиться еще яблоня

А в самом парке может появиться еще яблоня

Поделиться

— Парк находится в районе площади Ленина — там большая нагрузка, хотелось создать камерность, декоративность и экологичность, — добавили в дирекции.

Там рассказали, что проект озеленения парка разработали в прошлом году. Кроме елей планируют высадить еще яблоню ягодную и сибирский кедр. Дирекция парков согласовала проект с мэрией, а в покупке и высадке елей помогли СГК и общественная организация «Пчела».

Ели помогут очистить воздух в парке

Ели помогут очистить воздух в парке

Поделиться

А также разнообразить пейзаж зимой

А также разнообразить пейзаж зимой

Поделиться

Программа озеленения парка рассчитана на 2 года

Программа озеленения парка рассчитана на 2 года

Поделиться

Мероприятие началось в 12 часов и продлилось чуть меньше часа

Мероприятие началось в 12 часов и продлилось чуть меньше часа

Поделиться

Сейчас в Новосибирске идет благоустройство Вокзальной магистрали. Там тоже планируют высадить живую изгородь, чтобы оградить тротуар от выхлопов.

По теме

БлагоустройствоЗеленьРастения
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2