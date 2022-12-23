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В Новосибирске на Волочаевской откроют исправительный центр ГУФСИН

В нем осужденные будут отбывать наказание в виде принудительных работ

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На полное создание центра отведут полгода

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В Новосибирске планируют создать исправительный центр регионального ГУФСИН. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

— Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Согласно документу, объект будет расположен на этом участке

Согласно документу, объект будет расположен на этом участке

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Согласно документу, ФСИН должен зарегистрировать учреждение в течение трех месяцев. За полгода служба совместно с Росимуществом закрепить за новым исправительным центром помещение и земельный участок.

По данным кадастровой карты, объект будет расположен в районе улицы Технической, 3 недалеко от Волочаевской в Дзержинском районе.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске задержали двоих мужчин, сбежавших из колонии. Один из них успел покинуть область.

ГУФСИНДзержинский районКолонияРаспоряжение правительства
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