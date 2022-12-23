В Новосибирске на Волочаевской откроют исправительный центр ГУФСИН

В Новосибирске планируют создать исправительный центр регионального ГУФСИН. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
— Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, — говорится в тексте документа.
Согласно документу, ФСИН должен зарегистрировать учреждение в течение трех месяцев. За полгода служба совместно с Росимуществом закрепить за новым исправительным центром помещение и земельный участок.
По данным кадастровой карты, объект будет расположен в районе улицы Технической, 3 недалеко от Волочаевской в Дзержинском районе.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске задержали двоих мужчин, сбежавших из колонии. Один из них успел покинуть область.