«Повысятся боевые способности Вооруженных сил». Глава думского комитета по обороне — о том, зачем Шойгу нужны 30-летние срочники

— Получается, Андрей Валериевич, что к осеннему призыву вполне может быть так, что начнут призывать в армию мужчин в возрасте с 21 года и по 30 лет?



— Всех почему-то пугает цифра «30», а цифра «27» не пугала раньше никого. Если подняли с 18 до 21, то логично, что верхняя граница поднимается до 30. Здесь нет никакой проблемы. Если человек не успел отслужить до 27 лет в армии, ну пойдет служить. Здесь не надо путать службу по призыву со всем остальным. Те люди, которые сейчас служат по призыву, так и продолжат служить по призыву. Их никто и никуда не будет, [в зону боевых действий], отправлять — в контрактники, добровольцы и прочее.

