Над ареной внутри строящегося ЛДС повесили огромный светящийся медиакуб

— Основная арена строящегося ледового дворца всё больше приобретает очертания стадиона, в котором будут проводиться масштабные мероприятия: не только спортивные соревнования, но и крупные городские праздники и концерты. На данный момент заканчивается пусконаладка светового, звукового и концертного оборудования, в том числе светодиодного 4-гранного медиакуба, который поднят на высоту. Комплектующие медиакуба с двумя кольцами — производства китайской фирмы ABSEN. Размер каждой грани — 3 х 6 метров, — рассказали в пресс-службе Министерства строительства.