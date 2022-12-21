Над ареной внутри строящегося ЛДС повесили огромный светящийся медиакуб

В Новосибирске над основной ареной строящегося ЛДС подняли на высоту медиакуб. Как рассказали в пресс-службе Министерства строительства, сейчас там вслед за тренировочным кортом монтируются современные амортизирующие хоккейные борта. Новые борта были произведены в Финляндии.
— Основная арена строящегося ледового дворца всё больше приобретает очертания стадиона, в котором будут проводиться масштабные мероприятия: не только спортивные соревнования, но и крупные городские праздники и концерты. На данный момент заканчивается пусконаладка светового, звукового и концертного оборудования, в том числе светодиодного
Как сообщили в Минстрое со ссылкой на подрядную организацию ООО «ЭлинАльфа», строительная компания из Санкт-Петербурга на 80% установила борта и начнет следующий этап — нанесение разметки на поле высокотехнологичной канадской краской и заливку льда. Ледозаливочные машины были закуплены у немецкой фирмы ICEBEAR electric GmbH.
Недавно губернатор Новосибирской Андрей Травников сообщил, что дату сдачи ЛДС снова перенесли, но сроки губернатор не назвал. Ранее ЛДС обещали открыть для зрителей 25 декабря.