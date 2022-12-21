Миллионы Корнакова. После смерти известного бизнесмена никто не захотел наследовать роскошные квартиры, а по его долгам платит мэрия

Становление бизнесмена Алексея Корнакова началось еще в
От администрации рынка до гуру-вдохновителя и миллионера
Алексей Корнаков действительно начинал с Хилокского рынка. Себя он называл одним из его создателей — информация об этом содержалась на сайте инвестиционной компании Very Good Service Group (это тоже проект Алексея Корнакова).
— На моих глазах он из, можно сказать, пацана [вырос] в человека, который начал разбираться в бизнесе, в торговых поставках плодовоовощных: они тоже непростые, в них надо уметь ориентироваться, — это самый высокорискованный бизнес, по идее. Сперва он начал с торгового центра «Хилокский»: выбирать продукцию, где-то торговать, свои точки были, потом уже непосредственно прямые поставки были. Когда он, видимо, понял смысл, на чем можно заработать, чего не хватает, то [подумал] зачем везти, если можно выращивать, — так описывал путь предпринимателя уже после его смерти депутат заксобрания Алексей Александров в 2019 году.
После Хилокского рынка Алексей Корнаков занялся агрокомплексом «Емельяновский» и буквально сделал на нем себе имя. Предприятие предлагало одинаковую по размеру картошку, зелень в горшочках и хвасталось современными технологиями, идентичными тем, что используются на агрокомплексах где-нибудь в Европе: во Франции или Голландии. В 2007 году агрокомплекс купили владельцы «Холидей».
Будучи председателем совета директоров ОАО «Емельяновский», Алексей Корнаков успел поработать в правительстве: был заместителем вице-губернатора по агрокомплексу. Высоко о нем отзывался тогдашний губернатор Виктор Толоконский, назвав Алексея Корнакова одним из талантливых людей из бизнеса.
Затем Корнаков был первым гендиректором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, в 2014 году создал ту самую Very Good Service Group (в 2019 году на сайте компании говорилось: «реализует полезные для людей проекты в сфере услуг в области малого бизнеса»), а в 2018 году — холдинг «Расцветай».
Холдинг объединял три компании — ООО «Блоссом», ООО «Блоссомсиб» и ООО «Расцветай» (во всех доля Корнакова составляла 51%), функционирующие по принципам сетевого маркетинга. Компании предлагали продукты для здоровья, которые «работают, чтобы справиться с последствиями стрессов и плохой экологии, вредных привычек и нехватки сна» (информация с сайта компании, сейчас он не действует).
В каталогах можно было приобрести «концентрат молодости», различные БАДы, косметику, термальную воду, «палочку-выручалочку» для насыщения питьевой воды минералами, а также книги Алексея Корнакова. Сам предприниматель был активен в соцсетях: регулярно публиковал посты о духовной жизни, притчи и стихотворения, одно из которых посвятил президенту Владимиру Путину. Почти каждый пост в конце сопровождался напутствием: «Расцветайте! Расцветай, Россия! Время пришло!».
Пышный праздник, залог и убытки
В 2018 году #Расцветай громко заявил о себе не то корпоративом, не то торжественным банкетом в НОВАТе, на который пригласили выступить самого Леонида Агутина. В соцсетях миллионер пояснил: вечер был посвящен близким Корнакова и приурочен к его дню рождения. А заодно ответил «горе-критикам» и анонсировал: провести частное мероприятие на сцене главного театра Сибири стало возможным благодаря сотрудничеству его компании с НОВАТом, а потому стоит ждать «совместного проекта».
А еще через несколько месяцев, в 2019 году, бизнесмен погиб.
Бизнес-партнеры и знакомые Алексея Корнакова делали робкие предположения о том, что гибель мужчины могла быть связана с его шатким финансовым положением. Но весной 2019 года в картотеке арбитражных дел не было ни одной записи, связанной с Алексеем Корнаковым, его компаниями и возможным банкротством.
Зато уже летом 2019 года Новосибирский арбитражный суд начал процедуру банкротства над одной из компаний погибшего — ООО «Блоссом». Как писал «Континент Сибирь», сумма исковых требований к этой компании со стороны стройкомпании «Регион Строй» составила почти 400 тысяч рублей. Рассчитаться ООО «Блоссом» было не в силах: его прибыль ежегодно падала, а в 2018 и 2019 годах ушла в минус. В 2020 году компания окончательно обанкротилась.
Примерно такая же ситуация и с двумя другими компаниями, связанными с Корнаковым: падающая прибыль и последующая ликвидация.
По данным сервиса «Спарк», примерно за месяц до пышной вечеринки, 7 ноября 2018 года, Алексей Корнаков заложил свой новенький «Майбах» ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус». Сейчас в сервисе есть пометка о том, что договор прекратил свое действие уже после смерти бизнесмена.
Кстати, это не первый подобный случай: в 2016 году Алексей Корнаков закладывал «Банку Левобережному» свою Audi Q7 2010 года выпуска.
Копейки на счетах, 60 миллионов на празднование и именитые кредиторы
Внезапная смерть бизнесмена (в судебном решении, о котором речь пойдет ниже, упоминается самоубийство. — Прим. ред.) поставила вопрос о том, как все-таки будет разрешаться ситуация с его наследством. И если с компаниями, которыми частично владел Алексей Корнаков, всё было более-менее понятно, то с недвижимым имуществом оставались неясности. В частности, с двумя четырехэтажными квартирами в клубном доме возле здания полпредства на Красном проспекте. Их Алексей Корнаков приобрел в 2013 году у Олега Ровбеля — родственника знаменитой новосибирской четы филантропов-пенсионеров Ровбелей.
История о наследстве тесно переплелась с долгами миллионера и дошла до суда в виде
Из решения суда стало понятно, что за несколько последних лет своей жизни Алексей Корнаков накопил многомиллионные долги. Он брал деньги у банков, а также своих друзей (так говорится в решении суда) и партнеров по компаниям холдинга «Расцветай» — Сергея Красильникова и Игоря Сосунова. В числе кредиторов оказалась и супруга последнего со своим ИП — предпринимательница, директор ТД Avelon Дарья Сосунова (занимается пошивом женской одежды, магазины Avelon есть в торговых центрах, а также на улице Ленина и Красном проспекте. — Прим. ред.).
Среди тех, кто занимал Алексею Корнакову деньги, встречаются и другие известные фамилии. В ноябре 2018 года крупную сумму в 32 миллиона рублей с лишним бизнесмену предоставил сын бывшего губернатора Новосибирской области и нынешний начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский.
Вот как ситуацию с долгами описывал еще один друг и партнер погибшего Сергей Машнин (из судебного решения):
— При жизни зачастую занимал денежные средства как у физических, так и у юридических лиц и впоследствии отдавал все свои долги. Со слов
Ситуацию ухудшило и празднование дня рождения: на него, как говорил в суде Сергей Машнин, Алексей Корнаков потратил 60 миллионов рублей. При этом ежемесячный доход бизнесмена составлял порядка
После смерти предпринимателя на его счетах остались скромные для его статуса сбережения: около 31 тысячи в одном банке,
Как мэрия оказалась наследником бизнесмена и получила две элитные квартиры (и долги)
Все эти сбережения, а также квартиры в клубном доме и включили в наследственную массу. Правда, наследовать всё это не нашлось желающих: жена Алексея Корнакова, а также дочь и сын (к моменту суда несовершеннолетний) от наследства отказались.
— Между Корнаковым А. И. и его супругой был заключен брачный договор, по условиям которого всё движимое и недвижимое имущество, приобретенное как до брака, так и в период брака, будет считаться собственностью того супруга, на чье имя оно зарегистрировано, и в случае расторжения брака будет являться собственностью того супруга, на чье имя оно зарегистрировано. Родственники умершего Корнакова А. И. — супруга, дочь и сын — в наследство после его смерти не вступили, родители Корнакова умерли в 1997 и 2014 году. Также все родственники Корнакова А. И., включая его супругу, дочь и сына, письменно заявили суду и нотариусу о своем отказе от наследства, — говорилось в судебном решении.
Таким образом, роскошные квартиры на Красном проспекте стали выморочным имуществом, то есть буквально ничьим. Суд постановил, что остатки средств на счетах бизнесмена отходят «в собственность Российской Федерации в лице ТУФАУГИ в НСО» (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области), а вот недвижимость — муниципальному образованию, то есть городу в лице мэрии.
С ее оценочной стоимостью случилась неразбериха: экспертизу проводили несколько раз, и всякий раз в ходе нее назывались разные цифры, пока суд не постановил назначить свою. В результате одну из квартир площадью почти 300 квадратов оценили в почти
И тут за город можно было бы порадоваться, ведь администрация получила в собственность дорогостоящую недвижимость, если бы не многомиллионные долги Алексея Корнакова, которые тоже включаются в наследственную массу.
— Суд приходит к выводу, что имущество, оставшееся после смерти Корнакова А. И., а именно две квартиры и денежные средства на счетах в банках, является выморочным, а поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенным им договорам, приходит к выводу о том, что обязанность по исполнению обязательств
В результате Центральный районный суд постановил взыскать задолженность перед банками, бизнес-партнерами и другими кредиторами Алексея Корнакова на общую сумму более 130 миллионов рублей с мэрии. Правда, в тексте решения есть важная пометка: «в солидарном порядке в размере, не превышающем стоимости принятого наследственного имущества». С учетом оценочной стоимости элитных квартир бизнесмена это чуть более 69 миллионов рублей.
В выписках из ЕГРН на жилье покойного бизнесмена уже появился новый собственник: с 18 октября 2022 года им владеет город Новосибирск. Решение суда мэрия пытается исполнять и даже выставила жилье на торги, однако желающих обзавестись квартирами покойного эксцентричного миллионера (одна из которых в залоге банка) не нашлось, а потому торги признаны несостоявшимися.
Надо сказать, что дело о наследстве и долгах Алексея Корнакова вышло запутанным и местами некрасивым. В ходе заседания выяснилось, что, помимо того, что бизнесмен сам брал в долг, он еще и давал средства: порядка 6 миллионов рублей семейной паре. Получатели денег от бизнесмена представляли в суд расписки, в которых якобы говорилось о том, что долг перед ним погашен, но почерковедческая экспертиза определила, что подписи Алексея Корнакова поддельные. Тогда же выяснилось, что предприниматель перепродал право требования денег с семейной пары своему адвокату, а та, в свою очередь, несмотря на просьбы партнеров уступить это право им, решила уступить долг третьему лицу. В итоге суд решил не включать эти 6 миллионов рублей в наследство.
В ноябре этого года стало известно о том, что бывшую жену новосибирского миллионера, учредителя СПК Николая Зенкова выселяют из элитного лофта в убитую коммуналку. НГС попытался узнать, как так вышло.