СЕЙЧАС -13°С
Пробки 5/10
usd 69.00
eur 73.34
Тема дняНенужное наследство миллионера
Все новости
Все новости
Подробности

Миллионы Корнакова. После смерти известного бизнесмена никто не захотел наследовать роскошные квартиры, а по его долгам платит мэрия

Алексей Корнаков руководил «Емельяновским» и был заместителем вице-губернатора, но его нашли под окнами высотки

12 337

Алексей Корнаков при жизни мог похвастать громким проектом #Расцветай, собственными книгами, шикарными вечеринками и элитной недвижимостью. Правда, после его смерти выяснилось, что бизнесмен накопил более 130 миллионов рублей долгов, а разбираться с ними теперь предстоит, как это ни удивительно, администрации города

Поделиться

Становление бизнесмена Алексея Корнакова началось еще в 90-х, на Хилокском рынке. Спустя 20 с лишним лет он превратился в миллионера, который запомнился роскошным празднованием своего дня рождения за 60 миллионов в НОВАТе, шикарным «Майбахом» и компанией #Расцветай, обещавшей сибирякам молодость и долголетие. А в 2019 году, спустя три месяца после торжества на сцене театра, Алексея Корнакова нашли мертвым под окнами высотки на Коммунистической. Бизнес-партнеры предположили: дело могло быть в долгах привыкшего жить на широкую ногу новосибирца. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказывает по-настоящему запутанную историю о наследстве бизнесмена Алексея Корнакова, которое, вопреки ожиданиям, обернулось не миллионами рублей, элитными квартирами и машинами, а гигантскими долгами, легшими внезапно на плечи мэрии Новосибирска.

От администрации рынка до гуру-вдохновителя и миллионера

Алексей Корнаков действительно начинал с Хилокского рынка. Себя он называл одним из его создателей — информация об этом содержалась на сайте инвестиционной компании Very Good Service Group (это тоже проект Алексея Корнакова).

— На моих глазах он из, можно сказать, пацана [вырос] в человека, который начал разбираться в бизнесе, в торговых поставках плодовоовощных: они тоже непростые, в них надо уметь ориентироваться, — это самый высокорискованный бизнес, по идее. Сперва он начал с торгового центра «Хилокский»: выбирать продукцию, где-то торговать, свои точки были, потом уже непосредственно прямые поставки были. Когда он, видимо, понял смысл, на чем можно заработать, чего не хватает, то [подумал] зачем везти, если можно выращивать, — так описывал путь предпринимателя уже после его смерти депутат заксобрания Алексей Александров в 2019 году.

После Хилокского рынка Алексей Корнаков занялся агрокомплексом «Емельяновский» и буквально сделал на нем себе имя. Предприятие предлагало одинаковую по размеру картошку, зелень в горшочках и хвасталось современными технологиями, идентичными тем, что используются на агрокомплексах где-нибудь в Европе: во Франции или Голландии. В 2007 году агрокомплекс купили владельцы «Холидей».

Будучи председателем совета директоров ОАО «Емельяновский», Алексей Корнаков успел поработать в правительстве: был заместителем вице-губернатора по агрокомплексу. Высоко о нем отзывался тогдашний губернатор Виктор Толоконский, назвав Алексея Корнакова одним из талантливых людей из бизнеса.

Затем Корнаков был первым гендиректором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, в 2014 году создал ту самую Very Good Service Group (в 2019 году на сайте компании говорилось: «реализует полезные для людей проекты в сфере услуг в области малого бизнеса»), а в 2018 году — холдинг «Расцветай».

Холдинг объединял три компании — ООО «Блоссом», ООО «Блоссомсиб» и ООО «Расцветай» (во всех доля Корнакова составляла 51%), функционирующие по принципам сетевого маркетинга. Компании предлагали продукты для здоровья, которые «работают, чтобы справиться с последствиями стрессов и плохой экологии, вредных привычек и нехватки сна» (информация с сайта компании, сейчас он не действует).

В каталогах можно было приобрести «концентрат молодости», различные БАДы, косметику, термальную воду, «палочку-выручалочку» для насыщения питьевой воды минералами, а также книги Алексея Корнакова. Сам предприниматель был активен в соцсетях: регулярно публиковал посты о духовной жизни, притчи и стихотворения, одно из которых посвятил президенту Владимиру Путину. Почти каждый пост в конце сопровождался напутствием: «Расцветайте! Расцветай, Россия! Время пришло!».

Пышный праздник, залог и убытки

В 2018 году #Расцветай громко заявил о себе не то корпоративом, не то торжественным банкетом в НОВАТе, на который пригласили выступить самого Леонида Агутина. В соцсетях миллионер пояснил: вечер был посвящен близким Корнакова и приурочен к его дню рождения. А заодно ответил «горе-критикам» и анонсировал: провести частное мероприятие на сцене главного театра Сибири стало возможным благодаря сотрудничеству его компании с НОВАТом, а потому стоит ждать «совместного проекта».

А еще через несколько месяцев, в 2019 году, бизнесмен погиб.

Бизнес-партнеры и знакомые Алексея Корнакова делали робкие предположения о том, что гибель мужчины могла быть связана с его шатким финансовым положением. Но весной 2019 года в картотеке арбитражных дел не было ни одной записи, связанной с Алексеем Корнаковым, его компаниями и возможным банкротством.

Зато уже летом 2019 года Новосибирский арбитражный суд начал процедуру банкротства над одной из компаний погибшего — ООО «Блоссом». Как писал «Континент Сибирь», сумма исковых требований к этой компании со стороны стройкомпании «Регион Строй» составила почти 400 тысяч рублей. Рассчитаться ООО «Блоссом» было не в силах: его прибыль ежегодно падала, а в 2018 и 2019 годах ушла в минус. В 2020 году компания окончательно обанкротилась.

Примерно такая же ситуация и с двумя другими компаниями, связанными с Корнаковым: падающая прибыль и последующая ликвидация.

По данным сервиса «Спарк», примерно за месяц до пышной вечеринки, 7 ноября 2018 года, Алексей Корнаков заложил свой новенький «Майбах» ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус». Сейчас в сервисе есть пометка о том, что договор прекратил свое действие уже после смерти бизнесмена.

Кстати, это не первый подобный случай: в 2016 году Алексей Корнаков закладывал «Банку Левобережному» свою Audi Q7 2010 года выпуска.

Копейки на счетах, 60 миллионов на празднование и именитые кредиторы

Внезапная смерть бизнесмена (в судебном решении, о котором речь пойдет ниже, упоминается самоубийство. — Прим. ред.) поставила вопрос о том, как все-таки будет разрешаться ситуация с его наследством. И если с компаниями, которыми частично владел Алексей Корнаков, всё было более-менее понятно, то с недвижимым имуществом оставались неясности. В частности, с двумя четырехэтажными квартирами в клубном доме возле здания полпредства на Красном проспекте. Их Алексей Корнаков приобрел в 2013 году у Олега Ровбеля — родственника знаменитой новосибирской четы филантропов-пенсионеров Ровбелей.

В этом доме Алексей Корнаков купил две квартиры. Всего же дом рассчитан на 8 квартир, причем один подъезд — это одна квартира

В этом доме Алексей Корнаков купил две квартиры. Всего же дом рассчитан на 8 квартир, причем один подъезд — это одна квартира

Поделиться

История о наследстве тесно переплелась с долгами миллионера и дошла до суда в виде 28-томного дела. Процесс начался осенью 2019 года, а закончился в 2021 году.

Из решения суда стало понятно, что за несколько последних лет своей жизни Алексей Корнаков накопил многомиллионные долги. Он брал деньги у банков, а также своих друзей (так говорится в решении суда) и партнеров по компаниям холдинга «Расцветай» — Сергея Красильникова и Игоря Сосунова. В числе кредиторов оказалась и супруга последнего со своим ИП — предпринимательница, директор ТД Avelon Дарья Сосунова (занимается пошивом женской одежды, магазины Avelon есть в торговых центрах, а также на улице Ленина и Красном проспекте. — Прим. ред.).

Среди тех, кто занимал Алексею Корнакову деньги, встречаются и другие известные фамилии. В ноябре 2018 года крупную сумму в 32 миллиона рублей с лишним бизнесмену предоставил сын бывшего губернатора Новосибирской области и нынешний начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский.

Вот как ситуацию с долгами описывал еще один друг и партнер погибшего Сергей Машнин (из судебного решения):

— При жизни зачастую занимал денежные средства как у физических, так и у юридических лиц и впоследствии отдавал все свои долги. Со слов Корнакова А. И. ему известно, что к началу марта 2019 года у Корнакова А. И. ухудшилось материальное положение ввиду понесенных им затрат на реализацию нового проекта.

Ситуацию ухудшило и празднование дня рождения: на него, как говорил в суде Сергей Машнин, Алексей Корнаков потратил 60 миллионов рублей. При этом ежемесячный доход бизнесмена составлял порядка 300–400 тысяч рублей.

После смерти предпринимателя на его счетах остались скромные для его статуса сбережения: около 31 тысячи в одном банке, 7,8 тысячи рублей — в другом и чуть больше 13 тысяч — в третьем.

Как мэрия оказалась наследником бизнесмена и получила две элитные квартиры (и долги)

Все эти сбережения, а также квартиры в клубном доме и включили в наследственную массу. Правда, наследовать всё это не нашлось желающих: жена Алексея Корнакова, а также дочь и сын (к моменту суда несовершеннолетний) от наследства отказались.

— Между Корнаковым А. И. и его супругой был заключен брачный договор, по условиям которого всё движимое и недвижимое имущество, приобретенное как до брака, так и в период брака, будет считаться собственностью того супруга, на чье имя оно зарегистрировано, и в случае расторжения брака будет являться собственностью того супруга, на чье имя оно зарегистрировано. Родственники умершего Корнакова А. И. — супруга, дочь и сын — в наследство после его смерти не вступили, родители Корнакова умерли в 1997 и 2014 году. Также все родственники Корнакова А. И., включая его супругу, дочь и сына, письменно заявили суду и нотариусу о своем отказе от наследства, — говорилось в судебном решении.

В суде жена Алексея Корнакова рассказала, что за год до смерти тот уже не жил с семьей. Вероятно, он проживал в одной из квартир на Красном проспекте

В суде жена Алексея Корнакова рассказала, что за год до смерти тот уже не жил с семьей. Вероятно, он проживал в одной из квартир на Красном проспекте

Поделиться

Таким образом, роскошные квартиры на Красном проспекте стали выморочным имуществом, то есть буквально ничьим. Суд постановил, что остатки средств на счетах бизнесмена отходят «в собственность Российской Федерации в лице ТУФАУГИ в НСО» (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области), а вот недвижимость — муниципальному образованию, то есть городу в лице мэрии.

С ее оценочной стоимостью случилась неразбериха: экспертизу проводили несколько раз, и всякий раз в ходе нее назывались разные цифры, пока суд не постановил назначить свою. В результате одну из квартир площадью почти 300 квадратов оценили в почти 29,5 миллиона рублей, а вторую — в 39,6 миллиона (более 400 квадратов).

И тут за город можно было бы порадоваться, ведь администрация получила в собственность дорогостоящую недвижимость, если бы не многомиллионные долги Алексея Корнакова, которые тоже включаются в наследственную массу.

В суде мэрия попыталась оспорить вымороченность имущества бизнесмена, настаивая на том, что несовершеннолетний сын Алексея Корнакова в последнее время жил с отцом, является его наследником (в соответствии с законом ему принадлежит обязательная доля в наследстве), а значит, обязанность платить по долгам переходит к нему. Но суд доводы администрации не принял

В суде мэрия попыталась оспорить вымороченность имущества бизнесмена, настаивая на том, что несовершеннолетний сын Алексея Корнакова в последнее время жил с отцом, является его наследником (в соответствии с законом ему принадлежит обязательная доля в наследстве), а значит, обязанность платить по долгам переходит к нему. Но суд доводы администрации не принял

Поделиться

— Суд приходит к выводу, что имущество, оставшееся после смерти Корнакова А. И., а именно две квартиры и денежные средства на счетах в банках, является выморочным, а поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенным им договорам, приходит к выводу о том, что обязанность по исполнению обязательств Корнакова А. И. перед истцами должны нести мэрия (на территории которой расположены оставшиеся после смерти Корнакова А. И. объекты недвижимого имущества) и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (как собственник имущества в виде денежных средств, оставшихся на счетах умершего) в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, — отмечается в судебном решении.

В результате Центральный районный суд постановил взыскать задолженность перед банками, бизнес-партнерами и другими кредиторами Алексея Корнакова на общую сумму более 130 миллионов рублей с мэрии. Правда, в тексте решения есть важная пометка: «в солидарном порядке в размере, не превышающем стоимости принятого наследственного имущества». С учетом оценочной стоимости элитных квартир бизнесмена это чуть более 69 миллионов рублей.

В выписках из ЕГРН на жилье покойного бизнесмена уже появился новый собственник: с 18 октября 2022 года им владеет город Новосибирск. Решение суда мэрия пытается исполнять и даже выставила жилье на торги, однако желающих обзавестись квартирами покойного эксцентричного миллионера (одна из которых в залоге банка) не нашлось, а потому торги признаны несостоявшимися.

Надо сказать, что дело о наследстве и долгах Алексея Корнакова вышло запутанным и местами некрасивым. В ходе заседания выяснилось, что, помимо того, что бизнесмен сам брал в долг, он еще и давал средства: порядка 6 миллионов рублей семейной паре. Получатели денег от бизнесмена представляли в суд расписки, в которых якобы говорилось о том, что долг перед ним погашен, но почерковедческая экспертиза определила, что подписи Алексея Корнакова поддельные. Тогда же выяснилось, что предприниматель перепродал право требования денег с семейной пары своему адвокату, а та, в свою очередь, несмотря на просьбы партнеров уступить это право им, решила уступить долг третьему лицу. В итоге суд решил не включать эти 6 миллионов рублей в наследство.

В ноябре этого года стало известно о том, что бывшую жену новосибирского миллионера, учредителя СПК Николая Зенкова выселяют из элитного лофта в убитую коммуналку. НГС попытался узнать, как так вышло.

По теме

Алексей Корнаков
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter