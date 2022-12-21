Миллионы Корнакова. После смерти известного бизнесмена никто не захотел наследовать роскошные квартиры, а по его долгам платит мэрия

От администрации рынка до гуру-вдохновителя и миллионера

Алексей Корнаков действительно начинал с Хилокского рынка. Себя он называл одним из его создателей — информация об этом содержалась на сайте инвестиционной компании Very Good Service Group (это тоже проект Алексея Корнакова).



— На моих глазах он из, можно сказать, пацана [вырос] в человека, который начал разбираться в бизнесе, в торговых поставках плодовоовощных: они тоже непростые, в них надо уметь ориентироваться, — это самый высокорискованный бизнес, по идее. Сперва он начал с торгового центра «Хилокский»: выбирать продукцию, где-то торговать, свои точки были, потом уже непосредственно прямые поставки были. Когда он, видимо, понял смысл, на чем можно заработать, чего не хватает, то [подумал] зачем везти, если можно выращивать, — так описывал путь предпринимателя уже после его смерти депутат заксобрания Алексей Александров в 2019 году.

