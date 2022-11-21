«Коля, что ты от меня хочешь?!»: бывшую жену новосибирского миллионера выселяют из элитного лофта в убитую коммуналку

«Вздумаешь рожать — пну в живот»

Елена Назарова и Николай Зенков познакомились в начале 2000-х. По словам женщины, отношения между ними завязались, когда предприниматель был в браке — в первой семье у него росла дочь. Тем не менее бизнесмен оставил семью и с головой окунулся в новый роман.



— 5 лет мы прожили вместе. Я диабетик (страдает сахарным диабетом. — Прим. ред.) и долгое время считала, что мне нельзя рожать. Потом узнала, что ничего страшного в этом нет. Когда в очередной раз забеременела, сказала, что буду рожать. Коля был против, — рассказала Елена в беседе с журналистом НГС.

