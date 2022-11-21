«Коля, что ты от меня хочешь?!»: бывшую жену новосибирского миллионера выселяют из элитного лофта в убитую коммуналку

Жительница Новосибирска Елена Назарова пожаловалась, что квартиру, в которой она живет, продали без ее ведома. Формально «двушка»-студия в центре Левобережья принадлежала дочери Елены от новосибирского бизнесмена Николая Зенкова: после переезда в Москву девушка перестала общаться с матерью. При этом женщина уверена, что ее переселение из современного лофта в старую коммуналку — идея бывшего супруга. «Он мстит, но непонятно, за что», — уверяет Елена. Подробности семейной драмы — в материале Павла Тиунова.
«Вздумаешь рожать — пну в живот»
Елена Назарова и Николай Зенков познакомились в начале 2000-х. По словам женщины, отношения между ними завязались, когда предприниматель был в браке — в первой семье у него росла дочь. Тем не менее бизнесмен оставил семью и с головой окунулся в новый роман.
— 5 лет мы прожили вместе. Я диабетик (страдает сахарным диабетом. — Прим. ред.) и долгое время считала, что мне нельзя рожать. Потом узнала, что ничего страшного в этом нет. Когда в очередной раз забеременела, сказала, что буду рожать. Коля был против, — рассказала Елена в беседе с журналистом НГС.
Женщина заявила, что на аборт не пойдет. Зенков, по ее словам, «загулял»: начал пропадать в ночных клубах, откуда звонил возлюбленной в нетрезвом состоянии. Однажды, уверяет Елена, предприниматель заявил, что если увидит ее беременной, то «пнет в живот». Женщина собрала вещи и ушла жить к матери.
— Мама у меня живет в коммунальной квартире 1937 года постройки, у нее соседи — наркоманы. В итоге мы в этой квартире оказались с ребенком, — отметила Елена.
Пара пять лет прожила в гражданском браке. По словам Елены, через неделю после того, как она ушла к матери, Николай нашел себе новую пассию и сразу сделал ей предложение.
«Он считал каждую копейку»
Четыре года Елена не подавала на алименты. Периодически предприниматель помогал женщине деньгами. В таких случаях он всегда требовал отчета о тратах — «считал каждую копейку», говорит Назарова.
Однажды под Новый год Елена случайно встретила водителя своего бывшего гражданского мужа. Она попросила мужчину связаться с Зенковым, чтобы тот дал денег на подарок дочери. Бизнесмен отреагировал жестко.
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Сибирской продовольственной компанией» («СПК») в равных долях владеют Николай и Алексей Зенковы через «РМП-Холдинг». По итогам 2021 года «СПК» зафиксировала выручку на уровне 13,1 млрд рублей, чистую прибыль — 321 млн рублей.
— В тот момент у меня возникли проблемы — на работе не выдали зарплату, и я решила, что отец девочки может помочь: хотелось сводить ребенка на елку, купить подарок. Водитель связался с Николаем, передал мне трубку. Он оскорбил меня. После этого я решила подавать на алименты, — отметила Елена.
Зенков, который к тому моменту уже стал успешным бизнесменом, отказался признавать отцовство. Женщина уверяет, что ей пришлось устанавливать родство с дочерью через суд. В результате выплату алиментов ему назначили в размере 6 тысяч рублей в месяц. Впоследствии сумма была увеличена до 15 тысяч рублей. Елена вместе с дочерью и матерью-пенсионеркой продолжали ютиться в коммуналке, пока ребенку не исполнилось 13 лет.
Подарок от олигарха
Улучшить жилищные условия для дочери Николая Зенкова убедили общие друзья, уверяет Елена. Выбор пал на двухкомнатную квартиру в «свечке» на улице Немировича-Данченко около стадиона Сибсельмаш. Однако заехать в новое жилье сразу у женщины с ребенком не получилось — не хватало денег на ремонт. Предприниматель предложил сделку.
— Изначально квартира была оформлена на меня. Николай предложил, мол, он полностью оплатит ремонт только в том случае, если я переоформлю жилье на дочь. Я согласилась, — пояснила Елена.
В квартире был сделан дорогой дизайнерский ремонт: снимки проекта даже публиковали в тематическом журнале, как образцового. Несколько лет мать с дочерью прожили вместе в новой квартире. С наступлением переходного возраста отношения между ними стали напряженными, отметила Елена. Женщина обратилась за помощью к Николаю, чтобы он как отец повлиял на дочь. После 9-го класса бизнесмен отправил подростка в языковой лагерь в Бельгию на летние каникулы. С тех пор, уверяет Елена, ее дочь «словно подменили».
— Я ребенка потеряла: она увидела этих богатых ребятишек со всего мира. Крыша у нее немножко поехала — мама стала плохая, потому что у мамы денег нет, она полностью переключилась на папу. Перестала учиться, заявила, что будет учиться в Англии или в Швейцарии. Я снова позвонила Николаю, — рассказывает женщина.
Предприниматель решил проблему: устроил дочь в московский центр по подготовке к ЕГЭ, где она за год окончила два школьных учебных года. Позже девушка поступила в Высшую школу экономики. Сегодня она живет и учится в столице и находится на полном обеспечении отца, уверяет Елена. По ее словам, со временем она окончательно потеряла связь со своим ребенком: девушка сама не звонит, не отвечает на звонки и сообщения.
«Сменили замки, пока меня не было»
Сегодня Елена работает фотографом. Пару недель назад у нее заказали фотосессию в Академгородке. Заказчик перевел предоплату, но в назначенный день на съемку не явился. Вернувшись домой, Елена обнаружила, что замки на двери в квартиру поменяны. От консьержки женщина узнала, что приезжал новый владелец жилья: осматривался, знакомился с работниками ТСЖ. Елена отправилась писать заявление в полицию.
— У меня в квартире кошка, лекарства, личные вещи. Меня никто не предупреждал. Тем более я там прописана. Полицейские разрешили мне вскрыть дверь, я, естественно, это сделала. На следующий день пришел новый владелец в компании с еще двумя мужчинами. Поставил сигнализацию, на сутки вырубил свет, но я продолжаю здесь жить потому, что мне некуда идти, — рассказывает Елена.
Женщина заказала выписку ЕГРН и выяснила, что дочь действительно продала квартиру. При этом Елена уверена, что девушка действовала исключительно под давлением своего отца. Предприниматель на связь с ней не выходит.
— Я ему писала: «Коля, что ты от меня хочешь?! Ты хотя бы себе ответил на этот вопрос? Зачем ты из ребенка монстра делаешь?!». Нет ответа. Это личное: он меня отпустить не может, возможно, простить или мстит и так далее. Что с ним происходит, я не знаю. Получается, мой ребенок меня оставил без жилья и сама она осталась без жилья: вряд ли деньги эти она получала. Папа — Зенков Николай Александрович — человек настроения. Всегда таким был. Он сейчас пообещает, а в итоге может «кинуть» ее и с оплатой учебы, и с оплатой всего. А жить нам уже негде, — заявила Елена.
Женщина подчеркнула, что жить «в коммуналке с наркоманами» невозможно, потому что «там полная разруха».
Что говорит новый владелец квартиры
Редакция НГС попыталась связаться с Николаем Зенковым и его дочерью, однако звонки и сообщения в мессенджере остались без ответа.
На связь вышел новый владелец квартиры Александр А. Он заявил, что купил квартиру у девушки, а предысторию отношений бывшей владелицы с родственниками якобы услышал впервые.
— В договоре было указано, что в квартире проживает человек, и он должен выписаться. Я попытался въехать в свою квартиру, чему она (Елена Назарова) до сегодняшнего дня мешает. Уже сужусь. Я подал исковое заявление на предмет снятия с регистрации и принудительного выселения. Заседание состоится в ближайшие дни, — отметил Александр.
Он подчеркнул, что «слышал» о Николае Зенкове, но не знаком с ним лично. При этом Александр выразил недоумение «как мать может не общаться с дочерью» и попытался «навести» журналиста НГС «на пару мыслей».
— Может, она (Елена) сама не общается?! Может быть, вопрос здесь в ней?! — отметил новый владелец квартиры.
При этом мужчина заявил, что не хочет, чтобы его имя «всплыло» в прессе. В противном случае он пригрозил НГС обращением в суд.
Два года назад Николай Зенков стал героем скандала в Новосибирске. Его обвинили в том, что в ходе конфликта у торгового центра он ударил 9-летнего мальчика и оскорбил его по национальному признаку.