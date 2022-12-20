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Прокуратура начала проверку после того, как город засыпало снегом

Ведомство оценит, как мэрия убирает дороги города

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После обильного снегопада в городе образовались пробки

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Прокуратура Новосибирска проверит качество уборки и вывоза снега. После обильного снегопада в городе образовались пробки.

— Руководителям 15 дорожно-эксплуатационных организаций и 8 главам районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации работ по очистке дорог от снега и наледи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Результаты проверки взяты на контроль прокурором области.

Ранее мэр Анатолий Локоть оказался недоволен уборкой снега в городе — он потребовал, чтобы техника работала круглосуточно.

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