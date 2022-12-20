Прокуратура начала проверку после того, как город засыпало снегом

Прокуратура Новосибирска проверит качество уборки и вывоза снега. После обильного снегопада в городе образовались пробки.
— Руководителям 15 дорожно-эксплуатационных организаций и 8 главам районов города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере безопасности дорожного движения при организации работ по очистке дорог от снега и наледи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Результаты проверки взяты на контроль прокурором области.
Ранее мэр Анатолий Локоть оказался недоволен уборкой снега в городе — он потребовал, чтобы техника работала круглосуточно.