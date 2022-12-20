130 автомобилей выстроились в огромную снежинку рядом с новосибирским аквапарком — смотрим впечатляющее видео

Получившуюся снежинку организаторы засняли на видео с высоты птичьего полета.



Ранее в Искитиме 80 автомобилей выстроились в елку на стадионе. По словам организаторов, перед тем как выстроиться в елку, водители несколько раз собирались на репетиции.

