130 автомобилей выстроились в огромную снежинку рядом с новосибирским аквапарком — смотрим впечатляющее видео

В Новосибирске 130 автомобилей выстроили самою большую снежинку в стране. Таким образом автоклубы города решили поздравить сибиряков с наступающим Новым годом.
— Хотелось поднять людям настроение. Решили сделать снежинку, так как Новосибирск в этом году — «Новогодняя столица России», а снежинка — один из главных ее символов. Мы заранее нарисовали схему для построения машин. В акции приняли участие 15 автоклубов города: Mercedes-Benz Life Style Nsk, «БМВ клуб Новосибирск», «ToyotaClub_Nsk | Тойота Клуб Новосибирск», «Сибирь Off-road», Corolla Club NSK, Edexivclubnsk, «Джип провокация», «Волга 54 Клуб», CROWN NSK, Harrier & Lexus Rx Club NSK, Toyota Ipsum, Gaia, Picnic SxM Club Novosibirsk, «Camry_Club_NSK / Камри Клуб Новосибирск», «Дмитрий Ярук», — рассказала НГС Полина Мищенко, руководитель «БМВ клуб Новосибирск».
Получившуюся снежинку организаторы засняли на видео с высоты птичьего полета.
Ранее в Искитиме 80 автомобилей выстроились в елку на стадионе. По словам организаторов, перед тем как выстроиться в елку, водители несколько раз собирались на репетиции.