В Новосибирске расторгли концессию по реконструкции школы

Арбитражный суд Новосибирской области расторг концессионное соглашение на реконструкцию школы в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, речь идет об образовательном учреждении по улице Зыряновской, 119/2 в Октябрьском районе города. По данным 2ГИС, по этому адресу находится образовательный комплекс «Наша Школа».
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по условиям концессии до 2018 года специалисты должны были провести реконструкцию здания комплекса, находящегося в муниципальной собственности. Отмечается, что после проведения работ в нем планировалось обучить более 600 детей.
— С оказанием учебно-образовательных услуг детям дошкольного возраста — не менее 100 воспитанникам, школьникам в количестве 250 учащихся, с охватом учащихся комплекса школа-сад более 600 человек по программам дополнительного образования, — указано в сообщении.
Между тем, как сообщили в ведомстве, концессионер не провел реконструкцию здания. При этом в нем велось обучение детей, что противоречит условиям соглашения. На момент рассмотрения спора в суде организация также не получила разрешение на строительство учреждения.
— Арбитражным судом поддержана позиция прокурора о необходимости расторжения концессии, — указано в сообщении.
Отметим, в середине декабря прокуратура внесла представление губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. В ведомстве потребовали, чтобы глава региона тщательно следил за работой концессионеров, строящих школы, больницы и поликлиники.