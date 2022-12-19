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У министра строительства Новосибирской области появился новый зам — чем он будет заниматься

Ранее Дмитрий Богомолов возглавлял фонд, помогающий обманутым дольщикам

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Дмитрий Богомолов закончил РАНХиГС

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Новым заместителем министра строительства Новосибирской области назначили Дмитрия Богомолова. Он вступил в должность с 19 декабря. Эту информацию НГС подтвердили в пресс-службе регионального минстроя.

Дмитрий Богомолов родился в 1982 году в Новосибирской области. В 2005 году закончил юрфак Сибирской академии государственной службы (РАНХиГС).

По информации сайта академии, после получения диплома Богомолов занимался юридической практикой. Спустя 12 лет, как пишет РБК, он возглавил ЖСК «Успех» и сумел «помочь получить квартиры двум десяткам обманутых участников долевого строительства». В 2021 году возглавил региональный Фонд защиты прав дольщиков.

ППК «Фонд» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. В феврале 2021 года региональные власти передали «Фонду», помимо домов Закаменского, два долгостроя на Вилюйской, 5 и 6. Кроме того, «Фонд» выступает застройщиком дома на улице Калинина, 20 в городе Оби и дома № 12 в Краснообске.

— В полномочия нового заместителя войдет одно из самых сложных направлений деятельности регионального минстроя — решение вопроса обманутых дольщиков, контроль за жилищным строительством, которое осуществляется с участием дольщиков, — сообщили в областном минстрое.

Богомолов также будет курировать восстановление территории ЛНР и ДНР.

Кроме того, сегодня назначили новую начальницу госинспекции по охране объектов культурного наследия — ей стала Елена Макавчик.

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