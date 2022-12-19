«Единственный, кто отказал в помощи, — это россиянин»: история айтишника, вернувшегося из Казахстана

— В Казахстане большая проблема со съемом денег с карты. У меня налички не было на руках, я пошел к банкомату казахстанского филиала Сбера, но они работали только с картой «Мир», а ее у меня не было. Подъезжает российская машина, оттуда парень с девушкой выходят. Они снимают деньги с банкомата. Я им говорю: «Можете мне помочь? Я вам скину на карту, а вы снимите!» Парень поворачивается ко мне: «Нет, не помогу!» И уходит. Казахи местные организовывают помощь, принимают, кормят, а россиянин, который тут оказался по той же причине, что и я, отвечает: «Нет!» Я был в шоке. Единственный, кто отказал в помощи, — это россиянин, — рассказывает Иван.