Кипяток 2,5 часа бежал с потолка: потоп в новосибирской квартире сняли на видео

На кадрах видно, что вода льется с потолка и затапливает квартиру. Автор поста пояснил, что под крышей прорвало трубу и вода лилась 2,5 часа, пока не слилась со всего дома.



— Борьба с кипятком шла на такую скорость, чтоб не затопить квартиру под нами, хотя еще, конечно, неизвестно, может и протечь! На данный момент пришли в негодность насквозь мокрые потолок, диван, шкаф, линолеум. Сколько всё это будет теперь сохнуть? — сетует сибирячка.