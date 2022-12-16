СЕЙЧАС -22°С
Пробки 2/10
usd 64.30
eur 68.45
Тема дняПотоп в квартире на Добролюбова
Все новости
Все новости

Кипяток 2,5 часа бежал с потолка: потоп в новосибирской квартире сняли на видео

По словам очевидцев, под крышей двухэтажного дома прорвало трубу

866

По словам очевидцев, вода перестала течь только после того, как слилась со всего дома

Поделиться

В пятницу, 16 декабря, в многоквартирном доме по адресу Добролюбова, 207 кипятком затопило одну из квартир. Видео потопа очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что вода льется с потолка и затапливает квартиру. Автор поста пояснил, что под крышей прорвало трубу и вода лилась 2,5 часа, пока не слилась со всего дома.

— Борьба с кипятком шла на такую скорость, чтоб не затопить квартиру под нами, хотя еще, конечно, неизвестно, может и протечь! На данный момент пришли в негодность насквозь мокрые потолок, диван, шкаф, линолеум. Сколько всё это будет теперь сохнуть? — сетует сибирячка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

В службе жизнеобеспечения города «051» НГС пояснили, что заявки от жильцов дома по данному адресу не поступали. В службе отметили, что проверят информацию о потопе.

Ранее в Новосибирске двор пятиэтажки на улице Забалуева, 80 затопило водой. По словам местных жителей, такая ситуация длится уже несколько дней. Вода разливается так, что выходит на парковку машин.

По теме

НовосибирскПотопПрорвало трубу с горячей водой
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter