Кипяток 2,5 часа бежал с потолка: потоп в новосибирской квартире сняли на видео

В пятницу, 16 декабря, в многоквартирном доме по адресу Добролюбова, 207 кипятком затопило одну из квартир. Видео потопа очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, что вода льется с потолка и затапливает квартиру. Автор поста пояснил, что под крышей прорвало трубу и вода лилась 2,5 часа, пока не слилась со всего дома.
— Борьба с кипятком шла на такую скорость, чтоб не затопить квартиру под нами, хотя еще, конечно, неизвестно, может и протечь! На данный момент пришли в негодность насквозь мокрые потолок, диван, шкаф, линолеум. Сколько всё это будет теперь сохнуть? — сетует сибирячка.
В службе жизнеобеспечения города «051» НГС пояснили, что заявки от жильцов дома по данному адресу не поступали. В службе отметили, что проверят информацию о потопе.
Ранее в Новосибирске двор пятиэтажки на улице Забалуева, 80 затопило водой. По словам местных жителей, такая ситуация длится уже несколько дней. Вода разливается так, что выходит на парковку машин.