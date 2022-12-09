«Настоящий потоп»: море кипятка разлилось во дворе пятиэтажки и залило припаркованные машины в Новосибирске

В Новосибирске двор пятиэтажки на улице Забалуева, 80 топит второй день. Вода разливается так, что выходит на парковку машин.
— Сегодня, вчера также было. Перестает бежать, на какое-то время вода уходит, потом снова потоп. Молчат, вчера ходили туда, ничего не знают. Сейчас аварийная служба приехала, ходят, колодца разглядывают. Вода начала бежать, когда отопление дали, до вчерашнего дня не сильный потоп был, — объяснила местная жительница Елена 9 декабря.
Аварийная служба сейчас уже пытается решить вопрос.
— Течь воды из колодца. Горячая вода идет, передали в аварийную службу. Периодически колодец не справляется, — объяснили корреспонденту НГС в «Службе заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству», которая обслуживает дом.
Вчера в Новосибирске в Чистой Слободе произошел прорыв и улицу также заволокло паром.