Новосибирские депутаты одобрили себе двойные выплаты за командировки в зону СВО

Проект постановления о новых выплатах депутатам прокомментировал НГС первый зампредседателя регионального Заксобрания Андрей Панферов.



— Вопрос прежде всего шел не о командировочных как таковых. Вопрос шел о том, чтобы вообще разрешали командировать депутатов в зону проведения СВО (специальной военной операции. — Прим. ред), — сказал Андрей Панферов.



Первый зампредседателя Заксобрания региона отметил, что подобные выплаты могут проводиться, например, в случае, если комиссии депутатов необходимо выехать в ЛНР, чтобы посмотреть, как расходуются средства бюджета области.