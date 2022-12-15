Новосибирские депутаты одобрили себе двойные выплаты за командировки в зону СВО

Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили себе командировочные в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Как сообщил корреспонденту НГС первый зампредседателя регионального Заксобрания Андрей Панферов, выплаты были одобрены парламентариями на сессии 15 декабря.
Проект постановления вносит изменения в положение о материально-финансовом обеспечении депутатской деятельности депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Согласно документу, опубликованному на сайте Заксобрания региона, положение предлагается дополнить следующим:
— В случае командирования депутата для выполнения поручений Законодательного собрания на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области оплата за время освобождения депутата от выполнения трудовых или служебных обязанностей производится в двойном размере, — указано в документе.
Проект постановления о новых выплатах депутатам прокомментировал НГС первый зампредседателя регионального Заксобрания Андрей Панферов.
— Вопрос прежде всего шел не о командировочных как таковых. Вопрос шел о том, чтобы вообще разрешали командировать депутатов в зону проведения СВО (специальной военной операции. — Прим. ред), — сказал Андрей Панферов.
Первый зампредседателя Заксобрания региона отметил, что подобные выплаты могут проводиться, например, в случае, если комиссии депутатов необходимо выехать в ЛНР, чтобы посмотреть, как расходуются средства бюджета области.
Андрей Панферов также привел в пример выезд парламентариев в зону СВО по вопросам взаимодействия с закрепленным за Новосибирской областью районом — Беловодским районом Луганской Народной Республики.
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— Это не способ зарабатывания денег, а те условия, в которых может быть депутат, — сказал специалист, отметив, что ранее парламентарии проводили такие поездки за собственный счет.
Отметим, 15 декабря в Заксобрании Новосибирской области приняли бюджет на 2023 год и плановый период до 2025 года. Его дефицит составит 45,3 миллиарда рублей.