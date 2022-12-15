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Спецоперация на Украине

«Студенты призыву не подлежали, но он пошел добровольцем»: третьекурсник юрфака НГУЭУ погиб в СВО

Андрею Ярцеву было 22 года

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В мае 2022 года выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия. Перед поступлением в университет служил в армии по контракту

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В спецоперации погиб 22-летний студент Новосибирского госуниверситета экономики и управления. Андрей Ярцев учился на третьем курсе юридического факультета и решил стать добровольцем, когда в сентябре объявили частичную мобилизацию.

Он поступил в университет после армии, где служил по контракту.

— Принимал активное участие в спортивной жизни университета, был волонтером и судьей ГТО. В мае 2022 года выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия, но не успел получить его. В сентябре участвовал в популярном мероприятии — гонке с препятствиями «Сибирский предел», где показал себя настоящим мужчиной и надежным товарищем, — говорится в официальном сообщении университета в группе во «ВКонтакте».

В учреждении добавили, что Андрей очень переживал за своих друзей, которые принимали участие в СВО. В марте погиб его друг, сын командира, с которым он служил.

— В сентябре, когда объявили частичную мобилизацию, Андрей сразу принял решение пойти добровольцем. Несмотря на то что учился на третьем курсе, а студенты призыву не подлежали. Написал заявление на академический отпуск и ушел, — цитирует университет тренера Андрея по легкой атлетике Марину Щербатенко.

Андрей Ярцев похоронен на Аллее Славы в городе Прокопьевске Кемеровской области. Представлен к ордену Мужества.

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