Новосибирский ИГиЛ ищет охранников для склада со взрывчаткой — за это готовы заплатить 3,8 млн

Институт гидродинамики имени Лаврентьева СО РАН (ИГиЛ) в Новосибирске ищет охранников для склада взрывчатых материалов. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает сам институт, начальная цена контракта — более 3,8 миллиона рублей. В документах указано, что склад взрывчатых материалов площадью 90 на 30 метров, территория огорожена железобетонным забором высотой 2,2 метра, поверх забора установлена спираль. Сам склад является государственной собственностью.
По контракту подрядчик должен охранять здания склада со взрывчаткой, пресекать преступления и правонарушения на объекте и прилегающей территории, обеспечить пропускной режим. При этом охрана объектов должна осуществляться с помощью пульта централизованного наблюдения и видеонаблюдения, а также круглосуточным стационарным постом, оснащенным тревожной кнопкой.
Контракт будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года.
НГС направил запрос в ИГиЛ СО РАН, чтобы узнать, какие вещества хранятся на складе и для чего их используют.
Недавно в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики случился скандал, частная охрана обвинила учреждение в том, что они не платят за услуги.