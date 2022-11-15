Кража, пожар и долг на 4 млн: крупный вуз в Сибири едва не остался без охраны из-за распрей с ЧОПом

«Они все спускают на тормозах, чтобы у нас люди просто разбежались»

У охранного предприятия и университета разный взгляд на произошедшее. Каждая из сторон обвиняет другую в невыполнении договоренностей, из-за которых и образовался долг более чем на 4 миллиона рублей за три месяца работы охранников.

Директор ООО ЧОО «Альфа» Олег Беденко утверждает, что у университета нет законных оснований для неоплаты их услуг.

