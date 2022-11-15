Кража, пожар и долг на 4 млн: крупный вуз в Сибири едва не остался без охраны из-за распрей с ЧОПом

В Сибирском госуниверситете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) скандал — частная охранная организация обвинила учреждение в неоплате услуг на несколько миллионов рублей. Директор организации уверяет, что ему пришлось распечатать кредитки, чтобы хоть
«Они все спускают на тормозах, чтобы у нас люди просто разбежались»
У охранного предприятия и университета разный взгляд на произошедшее. Каждая из сторон обвиняет другую в невыполнении договоренностей,
Директор ООО ЧОО «Альфа» Олег Беденко утверждает, что у университета нет законных оснований для неоплаты их услуг.
— Мы выполняем услуги, а они нам не платят. Распоряжение
Олег Беденко добавил, что ему приходится брать кредиты, чтобы рассчитаться с работниками.
— Я обязан выполнять всё по контракту, срок исполнения — 10 февраля 2023 года. Я вынужден выполнять всё. Встречи, какие просили, — игнорируют полностью. Кредитки мы распечатали давно — около миллиона рублей для выплаты зарплаты. Выдали более 600 тысяч рублей и планируем еще столько же снимать. Люди на большом надрыве, — признается Олег Беденко.
Главными причинами спора стали два события. Первое — пожар в здании университета 28 августа, второе — кража из помещений, которые СибГУТИ сдал в аренду.
Директор не отказывается возмещать СибГУТИ ущерб от пожара, если будет установлено, что в нём есть вина охранников.
— Ведется дознание и следствие. Там еще непонятно, за счет чего пожар произошел, экспертизы нет. И они посчитали оборудование в одностороннем порядке. Мы вызвали независимых экспертов. Я дал гарантийное письмо, что, если будут выявлены моменты, мы готовы возместить ущерб, — уверяет директор. — По украденному имуществу: это личное имущество арендатора, и у нас с ним договора нет, за это имущество мы не отвечаем. В договоре прописано, что мы отвечаем за имущество СибГУТИ. Если бы эта организация, которая арендует помещение, заключила с нами договор — мы бы тогда несли ответственность. Мы не знаем, что у них было, что там украли.
Он убежден, что и инцидент с пожаром и ситуация с кражей имущества арендаторов не должны влиять на оплату услуг охраны:
— На каком основании третий месяц нам не платят? Ходят по охранникам и говорят: «Уходите, вам никто ничего не заплатит». Они делают всё для того, чтобы я не выполнил условия контракта. Но люди сидят и ждут, и работают, а у всех семьи, кредиты — накручен коллектив. СибГУТИ не хочет выходить в правовое поле. Другое дело — если бы они пошли в суды, но они всё спускают на тормозах, чтобы у нас люди просто разбежались. Просто Гусев решил, что можно людям не платить и издеваться над ними. Люди сидят без денег, я сижу, выкручиваюсь, кредитки распечатываю.
Олег Беденко также защищает и своих сотрудников от обвинений со стороны университета. Всего через охрану вуза за три месяца прошло около 60 человек.
— Они просто приходят, и если им не понравился охранник, то они его выгоняют. Говорят: «Пьяный». А ведь человек в нетрезвом состоянии или трезв — есть определенная медицинская процедура. Или говорят: «Вот этого уберите, этот кушает на посту — давайте, увольняйте, выгоняйте».
ООО ЧОО «Альфа» не против разорвать договор с университетом, но при условиях выплаты задолженности и подписания необходимых документов.
«У нас дети здесь»
Советник ректора Денис Гусев, которого директор ЧОО обвиняет в проблемах в оплате, рассказал свою версию происходящего.
— Данной организацией причинен существенный материальный ущерб СибГУТИ. Сложности, связанные с оплатой до окончания следственных действий, будут урегулированы в последствии, — отмечает Денис Гусев. — В настоящее время директор частной охранной организации не выходит на связь. Назначаемые им же встречи, согласованные с руководством института, он игнорирует или переносит. И это продолжается на протяжении 1,5 месяцев.
В университете утверждают, что августовский пожар причинил вред как минимум на миллион рублей, а в поджоге они подозревают сотрудника ЧОО. Есть сомнения у Дениса Гусева и в честности охранников в здании, где размещался арендатор.
— В апреле у одного из наших арендаторов похитили оборудование. Уголовное дело по 158 УК РФ «Кража» заведено. Мы получили претензию от арендатора почти на 700 тысяч рублей, потому что нам арендатор услуги охраны компенсирует, — объясняет специалист. — Там было украдено дорогостоящее оборудование — какие-то «айпады».
На вопрос, почему университет решил не оплачивать услуги охраны
— Он обращается в прокуратуру с жалобой о неоплате, оставляя за кулисами неполучение документации. Мы вынуждены публиковать всё через Госзакупки. По данной организации принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в связи с существенными нарушениями условий исполнения контракта — покидания постов охраной и полностью оголения поста, что за собой потянуло чрезвычайную ситуацию. У нас дети здесь.
Денис Гусев уверяет, что решение о расторжении контракта с компанией было принято еще 3 октября.
— Нарушения носят хронический характер. Была куча претензий, которые он удовлетворял, но как мы ни просили прекратить практику оголения постов — нас не услышали. До пяти человек в месяц пьяных охранников было на критических объектах — в общежитиях. И мы устали от этого, и плюс пожар, — подытожил советник ректора. — Провели работу, временно заключен контракт с другим ЧОПом, а дальше проведем конкурс. Мы не можем оставить детей без охраны. И даже несмотря на то что директор прибегает к бюрократическим уловкам, решение ему наше известно. Дело только в сроках.
В итоге через Госзакупки контракт с охранным предприятием был расторгнут, о чем имеется запись в сервисе «Контур.Закупки».
Что говорит прокуратура
Прокуратура провела две проверки по ситуации с СибГУТИ и охранным предприятием. Первая касалась невыплаты директором ЧОО зарплаты сотрудникам.
— Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку по невыплате заработной платы охранникам компании. Она должна завершиться до 30 ноября. Директор заверил, что уже рассчитался по задолженности, но документы пока не предоставил, — ответили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Вторая проверка была инициирована после жалобы охранного предприятия.
— По поводу взаимоотношений университета и частного охранного предприятия — как хозяйствующим субъектам им рекомендовано обратиться в арбитражный суд, — отметили в ведомстве.
Ранее НГС рассказывал, что 8 ноября в Ленинском районном суде огласили приговор по делу братьев Дениса и Евгения Куклиных. Новосибирцев обвиняли в создании организованной группы, которая якобы обворовала несколько местных компаний и частных домов. Они устраивались охранниками на склады, где промышляли.