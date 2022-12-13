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В мэрии Новосибирска рассказали, кто заменит отстраненного вице-мэра Артема Скатова

Бывшего вице-мэра обвиняют в распространении заведомо ложных сведений

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Изначально по уголовному делу Скатов проходил свидетелем

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Департаменты связи и информатизации, а также информационной политики мэрии Новосибирска вместо отстраненного вице-мэра Артема Скатова будет курировать заместитель главы города Геннадий Захаров. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-центре мэрии.

— Исполняющим обязанности вице-мэра Артема Скатова назначается заместитель мэра Геннадий Захаров. Официально Захаров исполняет обязанности Артема Скатова с 6 декабря, — пояснил глава Департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров.

При этом Захаров сохраняет за собой полномочия по своей основной должности.

Напомним, Октябрьский районный суд 6 декабря принял решение временно отстранить вице-мэра Новосибирска Артема Скатова от занимаемой должности на период проведения расследования. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет».

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