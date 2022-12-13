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Эмблему Новосибирского метрополитена установили на фасаде станции «Спортивная»

В ней используются цвета флага города

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На «Спортивной» также установили все пять вывесок с названием станции

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На фасаде станции «Спортивная» установили эмблему Новосибирского метрополитена. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».

— 14-я станция метро получила знак Новосибирского метрополитена. На «Спортивной» также установлены пять из пяти вывесок с названием станции, — отметили в компании.

В букве используются цвета флага Новосибирска. Белый олицетворяет чистоту и свободу, красный — традиционный знак подземки во всех городах. Зеленый — символ экологии, самого чистого вида городского пассажирского транспорта. Синие волны — это Обь, берега которой соединило метро.

Ранее на станцию метро «Спортивная» привезли новые турникеты, всего их 48 штук. В ближайшее время оборудование начнут монтировать.

НовосибирскМетроСпортивная
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