Эмблему Новосибирского метрополитена установили на фасаде станции «Спортивная»

На фасаде станции «Спортивная» установили эмблему Новосибирского метрополитена. Об этом сообщили в компании «СпецТрансСтрой».
— 14-я станция метро получила знак Новосибирского метрополитена. На «Спортивной» также установлены пять из пяти вывесок с названием станции, — отметили в компании.
В букве используются цвета флага Новосибирска. Белый олицетворяет чистоту и свободу, красный — традиционный знак подземки во всех городах. Зеленый — символ экологии, самого чистого вида городского пассажирского транспорта. Синие волны — это Обь, берега которой соединило метро.
Ранее на станцию метро «Спортивная» привезли новые турникеты, всего их 48 штук. В ближайшее время оборудование начнут монтировать.