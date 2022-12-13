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Тема дняСрок сдачи нового ЛДС в Новосибирске
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Генеральный подрядчик назвал срок сдачи нового ЛДС в Новосибирске

Сейчас специалисты готовят документы, необходимые для ввода здания в эксплуатацию

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Площадь ЛДС превышает 71 тысячу квадратных метров

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Строительно-монтажные работы в новом ЛДС в Новосибирске завершат уже в декабре. Об этом заявил директор по строительству ООО «ЭлинАльфа». Эта компания — генеральный подрядчик работ.

— Основная сложность, с которой нам пришлось столкнуться — это срывы сроков поставки оборудования, и зачастую даже отказ производителей поставлять оборудование вообще — не только на наш объект, но и в нашу страну. Но хочу сказать, что на сегодняшний момент все эти вопросы решены. В декабре все основные строительно-монтажные работы на объекте будут завершены, и сейчас уже в активном режиме оформляются документы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, — рассказал Денис Синюк в интервью в студии «Вести Новосибирск».

Он отметил, что новая арена станет самым большим спортивным объектов в Сибирском Федеральном округе. Ее площадь превышает 71 тысячу квадратных метров. На площадке можно будет проводить не только хоккейные матчи, но и культурно-массовые мероприятия.

— Во время трансформации разбираются хоккейные борта, ледовое поле закрывается специальными защитными щитами, и зрители, которые пришли на концерты, могут располагаться не только на трибунах, но и в зоне танцпола, на закрытом щитами льду, — пояснил подрядчик.

Сейчас эксперты оформляют документы, которые потребуются для ввода арены в эксплуатацию.

Ранее новую ледовую арену в Новосибирске подключили к системе энергоснабжения.

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