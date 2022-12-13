Генеральный подрядчик назвал срок сдачи нового ЛДС в Новосибирске

— Основная сложность, с которой нам пришлось столкнуться — это срывы сроков поставки оборудования, и зачастую даже отказ производителей поставлять оборудование вообще — не только на наш объект, но и в нашу страну. Но хочу сказать, что на сегодняшний момент все эти вопросы решены. В декабре все основные строительно-монтажные работы на объекте будут завершены, и сейчас уже в активном режиме оформляются документы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, — рассказал Денис Синюк в интервью в студии «Вести Новосибирск».

