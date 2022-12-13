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Большая часть упала у домов: за неделю травмы из-за гололеда получили почти 100 новосибирцев

28 человек получили травмы у административных зданий

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65 человек упали на территории многоквартирных домов

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В Новосибирске за неделю 93 человека получили травмы из-за гололеда. Данными с 5 по 11 декабря поделился начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.

Из них 65 человек упали на территории многоквартирных домов. И еще 28 человек получили травмы у административных зданий и на тротуарах.

— Из 65 адресов мы оперативно силами муниципальной жилищной инспекции приняли меры по обработке скользких мест на 41 доме — это 63%. Выдано 4 предупреждения, — объяснил Дмитрий Перязев.

Ранее врач назвал 5 правил, которые помогут спастись от переломов и пережить гололед без травм.

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