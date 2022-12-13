Большая часть упала у домов: за неделю травмы из-за гололеда получили почти 100 новосибирцев

В Новосибирске за неделю 93 человека получили травмы из-за гололеда. Данными с 5 по 11 декабря поделился начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев на аппаратном совещании при мэре Новосибирска.
Из них 65 человек упали на территории многоквартирных домов. И еще 28 человек получили травмы у административных зданий и на тротуарах.
— Из 65 адресов мы оперативно силами муниципальной жилищной инспекции приняли меры по обработке скользких мест на 41 доме — это 63%. Выдано 4 предупреждения, — объяснил Дмитрий Перязев.
Ранее врач назвал 5 правил, которые помогут спастись от переломов и пережить гололед без травм.