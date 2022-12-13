«Отзывчивая и тактичная»: в колледже опровергли выселение из общежития покончившей с собой 16-летней студентки

16-летняя студентка новосибирского колледжа Анастасия (все имена в публикации изменены. — Прим. авт.) покончила с собой 6 декабря . Как говорят ее знакомые, она и раньше пыталась себе навредить, но ничего не предвещало, что она доведет дело до конца.



Перед смертью она записала видеосообщение, в котором рассказала, что ее выселяют из общежития. Ролик быстро разлетелся в соцсетях.

— Мне уже сказали, что меня выселяют, за мной мама едет, вся семья. У меня по 200 пропущенных от каждого. Я просто уже, — жаловалась девушка.

