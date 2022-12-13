«Отзывчивая и тактичная»: в колледже опровергли выселение из общежития покончившей с собой 16-летней студентки

В Министерстве образования НСО заявили, что 16-летнюю студентку не планировалось отчислять из колледжа и выселять из общежития. В ведомстве подробно ответили на вопросы корреспондента НГС, дали характеристику на подростка, а также сообщили, какая работа сейчас проводится с другими учащимися из-за произошедшего.
Что произошло
16-летняя студентка новосибирского колледжа Анастасия (все имена в публикации изменены. — Прим. авт.) покончила с собой
Перед смертью она записала видеосообщение, в котором рассказала, что ее выселяют из общежития. Ролик быстро разлетелся в соцсетях.
— Мне уже сказали, что меня выселяют, за мной мама едет, вся семья. У меня по 200 пропущенных от каждого. Я просто уже, — жаловалась девушка.
Также она написала самой близкой подруге:
— Семья отвернется от меня. Я не вынесу. У всех поменяется мнение обо мне. Мне стыдно.
Выселять не собирались
В Минобре НСО заверили, что вопрос об отчислении Насти или ее выселении не стоял и причина гибели девушки кроется в другом.
— Ввиду высокого уровня дисциплины, которую студентка успела продемонстрировать за время обучения, и отсутствия жалоб со стороны соседей по общежитию, воспитателей и куратора группы вопрос о выселении студентки администрацией колледжа и работниками общежития не поднимался, — говорится в ответе Минобра НСО. — Со слов подруги студентки (которая проживала вместе с ней в комнате), в ходе поиска она неоднократно в этот вечер отправляла сообщения в адрес ушедшей студентки о возможном выселении из общежития в случае, если она немедленно не вернется и не ответит на звонки. Вопрос об отчислении обучающейся не рассматривался.
Анастасия «не попадала в группу риска».
— Дисциплинарных взысканий не имела, наклонностей деструктивного характера не наблюдалось, склонности к конфликтам и противоправному поведению не проявляла, — добавили чиновники.
В колледже Настю охарактеризовали как доброжелательную, отзывчивую и тактичную девушку, которая адекватно реагировала на замечания преподавателя и добросовестно относилась к поручениям классного руководителя.
Пригласили священника
В Минобре добавили, что в течение первых двух суток после трагедии в колледже создали комиссию по расследованию произошедшего, был выявлен ближайший круг подростка. С детьми работают психологи.
— Проведены внеплановые инструктажи кураторов групп с привлечением психологов по вопросам особого периода работы с обучающимися во время возникновения риска эмоционального заражения, — добавили в Минобре. — В группе, где училась девочка, прошли беседы со служителем православной церкви из прихода во имя преподобного Серафима Саровского.
По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело. Мы поговорили со знакомыми Насти, чтобы выяснить, что могло толкнуть ее на отчаянный поступок.