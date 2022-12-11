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В Новосибирске построят два надземных перехода — на документацию потратят почти 5 миллионов рублей

Они будут расположены около остановок общественного транспорта крупных микрорайонов

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«Дивногорский» и «Новомарусино» находятся недалеко от Колыванского кольца в Ленинском районе

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На сайте госзакупок появился аукцион на разработку проектной документации для строительства двух надземных переходов в Ленинском райне Новосибирска.

По данным сервиса госзакупки, надземные переходы появятся в районе остановок общественного транспорта ЖК «Дивногорский» и ЖК «Новомарусино» («Юность»). Начать работы по созданию проекта должны 30 декабря, закончить — 15 июня.

По условиям контракта подрядчик должен будет собрать данные для разработки проекта, при проектировании принять однотипные пролетные строения, перекрытие улицы Большой должно быть только с одним пролетом без устройства промежуточных опор, а также выполнить другие виды работ.

Начальная цена контракта — более 4,8 миллиона рублей, заказчик — муниципальное казенное учреждение г. Новосибирска «Управление дорожного строительства». Подрядчика определят 19 декабря.

Недавно мы писали о том, что в Новосибирске запланировали ремонт двух дорог в Дзержинском и Советском районах. По данным сайта госзакупок, за работы над проектной документацией готовы заплатить более 5 миллионов рублей. Посмотрите на карте, какие участки отремонтируют.

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