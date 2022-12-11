В Новосибирске построят два надземных перехода — на документацию потратят почти 5 миллионов рублей

На сайте госзакупок появился аукцион на разработку проектной документации для строительства двух надземных переходов в Ленинском райне Новосибирска.
По данным сервиса госзакупки, надземные переходы появятся в районе остановок общественного транспорта ЖК «Дивногорский» и ЖК «Новомарусино» («Юность»). Начать работы по созданию проекта должны 30 декабря, закончить — 15 июня.
По условиям контракта подрядчик должен будет собрать данные для разработки проекта, при проектировании принять однотипные пролетные строения, перекрытие улицы Большой должно быть только с одним пролетом без устройства промежуточных опор, а также выполнить другие виды работ.
Начальная цена контракта — более
Недавно мы писали о том, что в Новосибирске запланировали ремонт двух дорог в Дзержинском и Советском районах. По данным сайта госзакупок, за работы над проектной документацией готовы заплатить более