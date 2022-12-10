СЕЙЧАС -17°С
Пробки 2/10
usd 62.38
eur 65.84
Тема дняЗавкафедрой НГМУ пойдет под суд
Все новости
Все новости

Мужчину со следами крови нашли возле дома в Новосибирске

Сибиряк был без сознания

1 107

Инцидент произошел днем 7 декабря

Поделиться

В Кировском районе Новосибирска очевидцы обнаружили мужчину без сознания и со следами крови. Как сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», сибиряка нашли у подъезда дома № 95 по улице Петухова примерно в 12:00. Отмечается, что на месте происшествия находилась бригада скорой помощи.

НГС связался с жильцами дома с просьбой уточнить информацию о происшествии. Как сообщили корреспонденту издания горожане, инцидент произошел днем 7 декабря. После происшествия мужчина оказался в отделе полиции.

— Человек жив. Ему стало плохо, он упал. Вызвали скорую, мужчину забрали и оказали помощь. На следующий день мы узнали, что он полиции, но, кроме своего имени, мало что помнит, — сообщила очевидец происшествия НГС.

В полиции сообщили, что уточняют информацию о происшествии

В полиции сообщили, что уточняют информацию о происшествии

Поделиться

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

В начале ноября в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мертвого пожилого мужчину. Следователи организовали доследственную проверку.

По теме

Плохо человекуПолицияСкорая помощьМатрешкин двор
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter