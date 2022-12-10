Мужчину со следами крови нашли возле дома в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска очевидцы обнаружили мужчину без сознания и со следами крови. Как сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», сибиряка нашли у подъезда дома № 95 по улице Петухова примерно в 12:00. Отмечается, что на месте происшествия находилась бригада скорой помощи.

