Мужчину со следами крови нашли возле дома в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска очевидцы обнаружили мужчину без сознания и со следами крови. Как сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», сибиряка нашли у подъезда дома
НГС связался с жильцами дома с просьбой уточнить информацию о происшествии. Как сообщили корреспонденту издания горожане, инцидент произошел днем 7 декабря. После происшествия мужчина оказался в отделе полиции.
— Человек жив. Ему стало плохо, он упал. Вызвали скорую, мужчину забрали и оказали помощь. На следующий день мы узнали, что он полиции, но, кроме своего имени, мало что помнит, — сообщила очевидец происшествия НГС.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
В начале ноября в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили мертвого пожилого мужчину. Следователи организовали доследственную проверку.