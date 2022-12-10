Кроссовер сначала стоял на аварийке, а затем дважды подрезал скорую помощь — смотрим на странного водителя

Водитель «Субару» дважды подрезал скорую помощь в Новосибирске ночью на пустой дороге. Инцидент попал на запись видеорегистратора.
— Получили вызов, ехали с врачом в сторону Богдана Хмельницкого. Было около 03:00. Никого, ни души. Справа стоял на аварийке «Субару». Я встал на светофоре, зеленый загорается, и он берет меня первый раз подрезает. Совсем близко выехал. Я подумал: «Что к чему, ни одной машины нет, никакой толкотни, зачем он так маневрирует?» — возмущен водитель скорой Игорь Агапотченко.
Скорая продолжила движение. Водитель объяснил, что вызов был не экстренный, а дорога пустая, поэтому ни звуковой, ни световой сигналы он не включал.
— Смотрю, он стал потихоньку притормаживать по моей полосе. Я перестроился в правую полосу. И уже почти поравнялся с ним, и он опять специально берет вправо и подставляет свою бочину. Меня, конечно, захлестнули эмоции. Взял громкоговоритель, пару ласковых сказал. Пришлось сдать назад и объехать, — объяснил Игорь Ильич.
По словам водителя скорой, мужчина из «Субару» никак не отреагировал на замечания.
— Он потом поехал опять рядом со мной и на бешеной скорости уехал вперед, — добавил водитель скорой. — Может, это и автоподстава была. Он чего-то ждал, стоя на аварийке. Может, денег ему надо, чтобы за аварию небольшую их получить.
Водитель прислал в редакцию запись с видеорегистратора.
На видео можно увидеть, что «Субару» сначала стоял на аварийке, потом поехал и первый раз выехал перед скорой. Перед светофором он подрезал медиков во второй раз.
Такое вождение запрещено в ПДД.
— В ПДД прописаны правила перестроения транспортных средств, маневрирование. К примеру, водитель скорой едет прямо, а другая машина на его полосу едет, создает аварийную ситуацию. У него скорая помощь — помеха справа. Он ее при перестроении должен пропустить, — объяснил корреспонденту НГС юрист Сергей Егоров.
В ГИБДД водитель скорой не обратился.
В конце октября в Сети опубликовано видео с моментом аварии, в которой пострадали 6 человек. На записи видно, как японский универсал на большой скорости протаранил машину скорой помощи.