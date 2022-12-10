Кроссовер сначала стоял на аварийке, а затем дважды подрезал скорую помощь — смотрим на странного водителя

Водитель «Субару» дважды подрезал скорую помощь в Новосибирске ночью на пустой дороге. Инцидент попал на запись видеорегистратора.



— Получили вызов, ехали с врачом в сторону Богдана Хмельницкого. Было около 03:00. Никого, ни души. Справа стоял на аварийке «Субару». Я встал на светофоре, зеленый загорается, и он берет меня первый раз подрезает. Совсем близко выехал. Я подумал: «Что к чему, ни одной машины нет, никакой толкотни, зачем он так маневрирует?» — возмущен водитель скорой Игорь Агапотченко.