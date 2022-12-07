СМИ: украинские власти пригрозили атаками по объектам Сибири

Международная деловая газета Financial Times со ссылкой на «неназванного советника украинских властей по вопросам обороны» сообщила о том, что в Киеве угрожают атаками по объектам на территории Российской Федерации, в том числе в Сибири. Издание цитирует агентство РИА Новости.
Заявление источника издание опубликовало после ударов по аэродромам под Саратовом, Рязанью и Курском.
— У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири, — приводит слова источника Financial Times. Издание цитирует РИА Новости.
Как сообщает СМИ со ссылкой на «советника украинских властей», подобные удары беспилотниками не помогут стороне победить в конфликте, однако смогут повлиять на якобы проводимые Украиной «операции по оказанию влияния» на территории России. При этом источник утверждает, что такие «операции» не поддерживают страны Запада.
Об атаках беспилотников по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях сообщали в Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что на малой высоте их перехватили средства противовоздушной обороны России.