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Квартиру с домашним казино и хаммамом продают за 70 миллионов в Новосибирске — смотрим на виды внутри

Жилье находится в Железнодорожном районе Новосибирска

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Кроме казино, в квартире размещены хаммам и сауна

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В Новосибирске выставили на продажу 7-комнатную квартиру за 70 миллионов рублей. Как сообщается на сайте Avito, жилье находится на 11-м этаже жилого комплекса «Александровский сад» в Железнодорожном районе города.

Согласно объявлению, общая площадь недвижимости составляет 385 квадратных метров, 40 из них занимает кухня, еще 120 квадратных метров — жилая площадь. Высота потолков составляет 2,8 метра.

В квартире выполнен дизайнерский ремонт

В квартире выполнен дизайнерский ремонт

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По данным продавца, в квартире размещены спортивная комната с тренажерами, кухня-столовая с барным островом и угловая гостиная с лаунж-зоной. В жилье также можно найти сауну, хаммам, а также домашнее казино и кабинет.

Цена за один квадратный метр жилья достигает 181 818 рублей

Цена за один квадратный метр жилья достигает 181 818 рублей

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Отмечается, что в квартире устроены четыре лоджии, имеются хозяйственные комнаты, в том числе постирочная и кладовая.

Окна комнат квартиры выходят на четыре стороны

Окна комнат квартиры выходят на четыре стороны

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— Квартира занимает угловое положение, окна комнат выходят на четыре стороны, но преимущественно — на юг и юго-запад, — указано в объявлении. — Из окон открывается панорама Новосибирска.

Отмечается, что территория возле дома закрыта и охраняется, ведется видеонаблюдение. Во дворе дома находятся детская площадка и теннисный корт.

Стоимость жилья оценивается в 70 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 181 818 рублей.

Осенью в Новосибирске выставили на продажу двухкомнатную квартиру-кабинет за 35 миллионов рублей. Жилье находится в клубном доме на 22 квартиры по улице Октябрьской.

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НедвижимостьПродажа жильяАлександровский сад
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