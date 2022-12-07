Квартиру с домашним казино и хаммамом продают за 70 миллионов в Новосибирске — смотрим на виды внутри

В Новосибирске выставили на продажу 7-комнатную квартиру за 70 миллионов рублей. Как сообщается на сайте Avito, жилье находится на 11-м этаже жилого комплекса «Александровский сад» в Железнодорожном районе города.
Согласно объявлению, общая площадь недвижимости составляет 385 квадратных метров, 40 из них занимает кухня, еще 120 квадратных метров — жилая площадь. Высота потолков составляет 2,8 метра.
По данным продавца, в квартире размещены спортивная комната с тренажерами, кухня-столовая с барным островом и угловая гостиная с лаунж-зоной. В жилье также можно найти сауну, хаммам, а также домашнее казино и кабинет.
Отмечается, что в квартире устроены четыре лоджии, имеются хозяйственные комнаты, в том числе постирочная и кладовая.
— Квартира занимает угловое положение, окна комнат выходят на четыре стороны, но преимущественно — на юг и юго-запад, — указано в объявлении. — Из окон открывается панорама Новосибирска.
Отмечается, что территория возле дома закрыта и охраняется, ведется видеонаблюдение. Во дворе дома находятся детская площадка и теннисный корт.
Стоимость жилья оценивается в 70 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 181 818 рублей.
Осенью в Новосибирске выставили на продажу двухкомнатную квартиру-кабинет за 35 миллионов рублей. Жилье находится в клубном доме на 22 квартиры по улице Октябрьской.