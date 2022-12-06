СЕЙЧАС -20°С
Пробки 6/10
usd 62.18
eur 65.52
Тема дняПриговор подросткам
Все новости
Все новости

Больше 100 миллионов рублей из федерального бюджета выделят Новосибирской области — на что их потратят

Общая сумма выплат на 2022 год составит более 5 миллиардов рублей

543

Дополнительные миллионы из бюджета страны Новосибирская область получит до конца года

Поделиться

Новосибирская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета на ежемесячные выплаты при рождении детей. Сообщение об этом сегодня, 6 декабря, опубликовали в официальном телеграм-канале правительства региона.

— Принято решение направить дополнительно 52 миллиона рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Также дополнительно выделено 88,6 миллиона рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, — приводит цитату первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова канал «Новосибирь».

Общая сумма выплат за рождение третьего и последующих детей в области в 2022 году составит 1 миллиард 817 миллионов рублей, за рождение или усыновление первого малыша — 3 миллиарда 635 миллионов рублей.

Ранее НГС выяснил, получат ли новосибирские школьники выплаты к новому 2023-му, а также разбирались, как будет выглядеть детское пособие в новом году.

По теме

Выплаты на детейДетские пособияПравительство Новосибирской областиВыплаты на первенца
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2