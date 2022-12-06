Больше 100 миллионов рублей из федерального бюджета выделят Новосибирской области — на что их потратят

Новосибирская область получит дополнительные деньги из федерального бюджета на ежемесячные выплаты при рождении детей. Сообщение об этом сегодня, 6 декабря, опубликовали в официальном телеграм-канале правительства региона.
— Принято решение направить дополнительно 52 миллиона рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Также дополнительно выделено 88,6 миллиона рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, — приводит цитату первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова канал «Новосибирь».
Общая сумма выплат за рождение третьего и последующих детей в области в 2022 году составит 1 миллиард 817 миллионов рублей, за рождение или усыновление первого малыша — 3 миллиарда 635 миллионов рублей.
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