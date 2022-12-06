«Пишет о временных ограничениях»: новосибирцы сообщили о проблемах с ВТБ — банк отражает DDOS-атаку

— Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов. Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов Интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением, — заверили в банке.