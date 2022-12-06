«Пишет о временных ограничениях»: новосибирцы сообщили о проблемах с ВТБ — банк отражает DDOS-атаку

Сегодня, 6 декабря, новосибирцы — клиенты банка ВТБ — сообщили о проблемах в работе приложения. Сбои начались со вчерашнего дня. Компания заявила о серьезной кибератаке.
— Проблемы еще со вчера начались. Пишет, что временные ограничения, но в приложение заходит. Переводы через раз получается делать, — сообщил в редакцию НГС читатель.
В приложении клиентов высвечивается сообщение:
— Возможны затруднения при переводах по номеру счета, валютных переводах, оплате штрафов и налогов. Прямо сейчас мы работаем, чтобы всё исправить. Приносим свои извинения.
В пресс-службе ВТБ прокомментировали ситуацию:
— В настоящее время технологическая инфраструктура ВТБ находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Она стала крупнейшей не только в этом году, но и за всё время работы банка, — говорится в заявлении ВТБ.
В банке заверили, что данные клиентов в безопасности, но временные затруднения в работе сервисов возможны.
— Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов. Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов Интернет, однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов. Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки, поскольку действия по организации и участию в DDoS-атаке являются уголовно наказуемым преступлением, — заверили в банке.
В конце октября кибератаке подвергся сервис с электронным дневником в НСО.