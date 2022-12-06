«Не хочется, чтобы там сосульки были»: больше 70 домов отключили от теплоснабжения на левом берегу

В Новосибирске 6 декабря на левом берегу от отопления и горячей воды отключили 73 жилых дома, 7 детских садов и школ и одно лечебное учреждение. Причиной стала авария на теплотрассе на улице Петухова. Как сообщают в СГК, до конца дня повреждение собираются устранить.
— Сегодня отключение на улице Петухова. Оно контролируемое. Там совсем небольшая утечка, но из-за него идет запаривание здания административного. Соответственно, не хочется, чтобы там сосульки были и прочее, — рассказал исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко во время брифинга.
По данным сервиса «051», отключение произошло сегодня, 6 декабря, в 10:00 и закончится завтра, 7 декабря, в 02:00.
На сегодняшний день в Новосибирске на теплосетях зимой обнаружили на 10% больше повреждений, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом сообщили во время брифинга в СГК.