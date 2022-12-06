«Повреждений на 10% больше, чем в прошлом году»: в СГК объяснили, почему этой зимой дома чаще остаются без тепла

В этом году в Новосибирске на теплосетях зимой обнаружили на 10% больше повреждений, чем в прошлом. Об этом стало известно сегодня, 6 декабря, во время брифинга «Сибирской генерирующей компании».
— Примерно тот же уровень повреждений, они возникают на самых изношенных сетях. На 10% повреждений больше, чем в прошлом году. Это объективный износ сетей. То, что сейчас кажется, — ажиотаж вокруг этого, мы стали открытее, объясняем, разъясняем, — уверен исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко. — За последние две недели попало под отключение порядка 7% домов.
Исполнительный директор подчеркнул, что проблема сложилась за очень долгое время.
— Прошу извинения у горожан за такие ситуации, но они пока, наверное, возможны и, наверное, к сожалению, та реальность, которая есть. За последние 15 лет серьезных вливаний денежных в сетевую инфраструктуру города не было, и мы сейчас пожинаем некие плоды. Ситуация не критичная, но она есть, — отметил Максим Рябенко.
Он добавил, что на то, чтобы ситуация улучшилась, нужно как минимум 4 года.
За последнее время в Новосибирске произошло несколько очень крупных коммунальных аварий, также регулярно возникают повреждения небольшого объема. Мы собираем их на одной интерактивной карте и подведем итог прорывов в конце декабря.